اورژانس بیمارستان دهدشت؛ از مطالبه گری پرستاران تا حذف نیروها

به گزارش خبرنگار مهر، گروه استان‌ها-طیبه سادات سعادتی نیک: برخی از پرستاران اورژانس سرپایی بیمارستان امام خمینی (ره) دهدشت در روزهای اخیر درخواست مطالبه گری از مسئولان شبکه بهداشت و درمان کهگیلویه داشتند که در این گزارش به بخشی از آنها اشاره می‌کنیم.

این نیروها خواستار پیگیری وضعیت شغلی خود شدند که زیر نظر بخش خصوصی فعالیت دارند و خواهان رسیدگی به وضع موجود شدند.

پرستاران درخواست‌ها و مطالبه گری خود را در فضای مجازی منتشر کردند که می‌توان به تمام سختی‌ها، کمبودها و فشار کاری مضاعف، با تمام توان در خط مقدم سلامت مردم که با وجود مشکلات فراوان و شرایط طاقت‌فرسای اورژانس، همواره جان بیماران را بر آسایش خود مقدم دانسته‌ایم، اشاره کرد.

درخواست مطالبه گری پرستاران بیمارستان دهدشت

در این درخواست پرستاران آمده است، متأسفانه اخیراً با تغییر پیمانکار بخش پرستاری، تصمیماتی گرفته شده که مستقیماً بر کیفیت خدمات درمانی و سلامت مردم عزیز دهدشت اثر منفی می‌گذارد که می‌توان به آنها اشاره کرد:

قطع همکاری ناگهانی با حدود ۳۰ پرستار باتجربه اورژانس که سال‌ها تجربه و مهارت خود را در سخت‌ترین شرایط به کار گرفته بودند.

جایگزین کردن نیروهای کم‌تجربه و بعضاً فاقد مهارت‌های اولیه پرستاری اعم از «کمک بهیار-کمک پرستار-منشی-خدمه» که می‌تواند بیماران و اعتبار بیمارستان را به خطر بیندازد.

⁠اعلام دستمزد ناچیز ۸۰ هزار تومان برای هر ساعت که نه تنها با حجم کار و فشار طاقت‌فرسای اورژانس تناسبی ندارد، بلکه انگیزه پرسنل را از بین می‌برد.

این تصمیمات، به باور ما پرستاران، هم خلاف عدالت شغلی و هم تهدیدی جدی برای سلامت مردم است.

مکان اورژانس سرپایی بیمارستان به اورژانس واگذار شده

در همین رابطه رئیس شبکه بهداشت و درمان کهگیلویه در گفت و گو با خبرنگار مهر از واگذاری مکان انجام خدمات بهداشتی و درمانی سرپایی اورژانس بیمارستان امام خمینی دهدشت به بخش خصوصی خبر داد و گفت: این اقدام به منظور توسعه و مشارکت بخش غیردولتی در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی و استفاده از منابع موجود فضای فیزیکی و امکانات دانشگاه علوم پزشکی استان بوده است.

مهرداد رزم خواه با اشاره به اینکه این بخش مطابق مواد مشروحه در مزایده واگذار شده است، اظهار کرد: مبلغ قرارداد پیمانکار ۵۵۰ میلیون تومان در هر ماه است.

وی بیان کرد: مکان درمانگاه سرپایی برای ارائه خدمات شامل ویزیت بیماران، تزریقات، پانسمان، گچ گیری سرم درمانی، نوار قلب، بخیه، شستشوی معده، آتل بندی، واکسیناسیون و عملیات احیا و تحت نظر بودن حداکثر دو ساعت بیماران به صورت اجاره است.

بکار گیری نیرو توسط مستأجر با هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی باشد

رئیس شبکه بهداشت و درمان کهگیلویه ادامه داد: مستأجر موظف است همه نیروهای مورد نیاز درمانگاه سرپایی را با هماهنگی موجر و تأیید معاونت درمان و بیمارستان و گزینش دانشگاه در واحد واگذاری شده به کار گیرد و همه حقوق و مزایای آنان را بر اساس قانون کار پرداخت کند.

وی با بیان اینکه شبکه بهداشت و درمان هیچ گونه حق دخالت در تأمین نیرو و تعداد نیرو ندارد، افزود: وظیفه ما تأمین مکان و نظارت بر حسن اجرای وظایف است و در صورتی که کسی نسبت به خدمات شاکی باشد به اعتراض‌ها رسیدگی داریم.

برخی از نیروهای بکار گرفته شده قرارداد ندارند

رزم خواه گفت: بر اساس بررسی‌های انجام گرفته نیروهای بکار گرفته هیچکدام قراداد مکتوب نداشته و قرارداد شفاهی ملاک نیست.

وی توافق درصدی بودن و نه ساعتی را از دیگر اشکالات وارده بر کار نیروها خواند و افزود: این شیوه همکاری زمینه فساد مالی ایجاد می‌کند.

برخی از مواد قانونی در بکار گیری نیروها در اورژانس دهدشت رعایت نشده است

رئیس شبکه بهداشت و درمان کهگیلویه همچنین رعایت نشدن مواد قانونی در بکارگیری نیرو را مورد اشاره قرار داد و افزود: در حالی که مستأجر فقط می‌تواند برای انجام خدمات تزریقات و پانسمان از افراد فارغ التحصیل در رشته‌های کارشناسی پرستاری، کاردان فوریت، کارشناس فوریت، کاردان اتاق عمل، کارشناس اتاق عمل، کاردان بیهوشی و کارشناس بیهوشی، کارشناس مامایی و بهیار استفاده نماید و به کارگیری دانشجویان قبل از فارغ التحصیل یا فارغ التحصیلانی که طرح قانونی خود را نگذرانده باشند ممنوع است اما در گذشته ۲۰ نفر از نیروها طرح قانونی را نگذارنده بودند.

وی با بیان اینکه قرارداد مستأجر جدید به عنوان برنده مزایده از ابتدای شهریور آغاز شده است، ادامه داد: از همان ابتدای مطالبه گری، برخی از نیروها به رغم اینکه مسئولیتی نداریم طی بازدید میدانی موضوع را بررسی و دوستانه صحبت کردیم که به کار برگردند.

خدمت رسانی در اورژانس دهدشت ادامه دارد

رزمخواه با بیان اینکه خدمات‌رسانی در اورژانس سرپایی ادامه دارد، افزود: از پیمانکار خواستیم به درخواست نیروها برای ادامه کار پاسخ مثبت دهد.

وی بیان کرد: بر اساس ماده ۶۲ آئین نامه، بیمارستان در حین و یا خاتمه قرارداد هیچ گونه تعهد استخدامی یا نگهداری و به کارگیری به هر نحوی در قبال نیروهای تحت پوشش مستأجر را ندارد و بعد از خاتمه اتمام و فسخ قرارداد کارگران تحت پوشش مستأجر خارج می‌شوند، زیرا مسئولیت‌های مربوطه به این مورد بر عهده مستأجر می‌باشد.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان در پاسخ به اینکه فضای فیزیکی اورژانس سرپایی وضعیت مطلوبی ندارد و در شأن مردم نیست، گفت: که پیمانکار تعهد داده وضعیت موجود را سروسامان دهد تا خدمات‌دهی در بهترین کیفیت ارائه شود.