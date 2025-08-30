۱۲ هزار تخلف ترافیکی مقابل پایانه کاوه ثبت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید حیدریان با بیان اینکه یکی از نقاط بحرانی از نظر توقف غیرمجاز و انسداد ترافیکی در شهر، توقف‌های ممنوعه مقابل پایانه مسافربری کاوه است، گفت: با راه‌اندازی سامانه‌های هوشمند، ساماندهی مناسبی در این منطقه صورت گرفته و آمارها و تحلیل‌های ترافیکی حاکی از کاهش چشمگیر انسدادهای پیشین و روان‌تر شدن جریان ترافیک در این محل است.

وی با بیان اینکه این سامانه‌ها معابر شمال به جنوب و جنوب به شمال مقابل پایانه را به طول تقریبی ۳۸۰ متر پوشش می‌دهند، افزود: طی پنج ماه از ابتدای راه‌اندازی این سامانه بیش از ۶۲۱ تخلف پارک دوبل، ۹۴۹۸ تخلف در محل‌های مطلقاً ممنوع و ۲۶۹۴ تخلف توقف در ایستگاه‌های اتوبوس ثبت شده است.

حیدریان ادامه داد: در هفته اخیر نیز با اجرای طرح ساماندهی و جداسازی مسیر زیرگذر و همسطح دسترسی به پایانه کاوه، نتایج مثبت این اقدامات در روان‌سازی و بهبود وضعیت خیابان کاوه مشهود خواهد بود.

مدیر مرکز کنترل ترافیک و نظارت تصویری شهرداری اصفهان با بیان اینکه توقف غیرمجاز خودروها در معابر شهری یکی از چالش‌های جدی مدیریت ترافیک در کلان‌شهرها محسوب می‌شود، ادامه داد: این معضل علاوه بر کاهش ظرفیت عبوری معابر باعث بروز ترافیک سنگین، افزایش زمان سفر و کاهش ایمنی معابر می‌شود.