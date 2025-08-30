تحول در درمان دمانس با عرضه داروی ایرانی 

به گزارش خبرگزاری مهر، مغز انسان، با تنها دو درصد از وزن بدن، نزدیک به ۲۰ درصد از کل خون و اکسیژن بدن را مصرف می‌کند. این اندام حیاتی به‌طور کامل به شبکه‌ای ظریف و به هم‌پیوسته از رگ‌های خونی متکی است که وظیفه تأمین بدون وقفه اکسیژن و مواد مغذی را بر عهده دارند. کوچک‌ترین اختلال در این جریان، می‌تواند در مدت زمان کوتاهی منجر به آسیب‌های جبران‌ناپذیر نورونی شود.

وقتی جریان خون قطع می‌شود و سکته مغزی به بدن تحمیل می شود

در سکته مغزی ایسکمیک، یک لخته خونی، رگ تغذیه‌کننده بخشی از مغز را مسدود می‌کند. این امر باعث مرگ سلول‌های عصبی در آن ناحیه می‌شود. بزرگ‌ترین چالش پس از رفع انسداد اولیه، بازیابی جریان خون در مویرگ‌های ریز آن ناحیه و جلوگیری از مرگ بیشتر سلول‌ها است. گاهی اوقات خود فرآیند بازگشت خون (reperfusion) می‌تواند باعث التهاب و آسیب ثانویه شود که این موضوع، پیچیدگی درمان را دوچندان می‌کند.

دمانس و چالش تغذیه مغز

از سوی دیگر، بیماران مبتلا به دمانس نیز با چالش مشابه ولی از نوع دیگری روبرو هستند. دمانس می تواند منجر به کاهش خونرسانی، ایجاد edema (ورم) و مرگ سلولی در اطراف ناحیه آسیب اولیه می‌شود که در نهایت گستره آسیب را وسیع‌تر می‌کند.

داروی هوشمند وینچی مایند (وینپوسیتین) که اردیبهشت امسال در کنگره بین المللی نورولوژی در مرکز همایش‌های رازی در اردیبهشت‌ ماه ۱۴۰۴ توسط یکی از شرکت های نوآور دارویی رونمایی شده بود، سرانجام در شهریور ماه ۱۴۰۴ به مناسبت روز داروساز، به دست داروخانه های سراسر کشور رسید.

گفتنی است این دارو، به عنوان بهبوددهنده خونرسانی مغزی، در درمان اختلالات شناختی ناشی از دمانس و آسیب‌های ناشی از سکته مغزی، نقش کلیدی ایفا می‌کند.

امیر اخوان، مدیرعامل شرکت داروسازی، با اشاره به اهمیت توسعه درمان‌های پیشرفته در حوزه نورولوژی اظهار داشت: بهبود فرآیند درمانی بیماران نورولوژیک در کشور یکی از اهداف شرکت‌های دانش بنیان حوزه دارو و سلامت کشور است و امیدواریم با تولید و عرضه این دارو که برای نخستین بار در ایران انجام می شود، بتوانیم گام موثری در ارتقاء کیفیت زندگی بیماران مبتلا به اختلالات مغزی و عصبی برداشته باشیم.

وی افزود: این دارو در دو دوز درمانی ۵ و ۱۰ میلی گرمی عرضه شده و در کنار بهبود کیفیت زندگی بیماران و افزایش دسترسی بیماران، می‌تواند به کاهش خروج ارز برای تهیه داروهای مشابه خارجی از کشور کمک شایانی کند.

شایان ذکر است پژوهشگران و متخصصان علوم اعصاب هشدار می‌دهند که حفظ و بازسازی خونرسانی به مغز، که فرآیندی فوق‌العاده پیچیده است، در بیمارانی که دچار سکته مغزی و دمانس شده‌اند، به یکی از دغدغه‌های جدی و کانونی در حوزه پزشکی و درمان بیماران نورولوژیک تبدیل شده است.

این چالش بزرگ مسیری پرپیچ‌وخم را برای بازیابی سلامت این بیماران رقم زده و جامعه پزشکی و صنعت داروسازی را بر آن داشته تا با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و تحقیقات گسترده، راهکارهای مؤثری برای غلبه بر این مانع بیابد.

راهکارهای نوین در برابر یک چالش دیرینه

امروزه، تمرکز اصلی تحقیقات پزشکی و دارویی در این حوزه، بر روی یافتن راه‌هایی برای احیای این شبکه عروقی آسیب‌دیده است. حوزه‌های امیدوارکننده‌ای در این خصوص در حال بررسی هستند که هدفشان احیای کامل سیستم میکروسکوپی گردش خون در بافت عصبی است.

امیدی برای فردا

بدون تردید، مدیریت و درمان اختلال در خونرسانی مغز ، یکی از بزرگ‌ترین مرزهای دانش پزشکی و داروسازی مدرن محسوب می‌شود. درک بهتر مکانیسم‌های پیچیده التیام بافت عصبی و عروقی، کلید توسعه درمان‌های انقلابی برای میلیون‌ها بیمار در سراسر جهان است. اگرچه این مسیر طولانی و پرمخاطره است، اما پیشرفت‌های اخیر نویدبخش آینده‌ای روشن‌تر برای بازگرداندن سلامت و کیفیت زندگی به این بیماران است. عرضه داروی هوشمند وینچی مایند گامی موثر در این مسیر است.