ایران به دانش فنی تولید داروهای مشتق از پلاسما دست یافت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر؛ فردین بلوچی، مدیرعامل شرکت مادر تخصصی پالایش و پژوهش خون، در مراسم رونمایی از محصولات جدید تشخیصی این شرکت در جمع خبرنگاران گفت: یکی از مهمترین گامهای سازمان انتقال خون باید ارتقای کیفیت خدمات در حوزه تشخیصی باشد. در گذشته کمیت برای ما اهمیت بیشتری داشت اما امروز باید دقت و کیفیت را در اولویت قرار دهیم. محصولات جدید کیتهای تشخیصی گروهبندی خون و محلولهای استانداردسازی است که دقت تشخیص را از بیش از ۹۰ درصد به حدود صد درصد ارتقا میدهند و مطابق با استانداردهای بینالمللی هستند.
تولید صنعتی کیتهای گروهبندی خون برای نخستین بار در کشور
وی افزود: این محصولات پیش از این بیشتر وارداتی بودند اما امروز برای نخستین بار در مقیاس صنعتی در داخل کشور تولید شدهاند. ما دومین تولیدکننده این فرآوردهها در ایران هستیم اما تفاوت ما در دولتی بودن و صنعتی بودن مقیاس تولید است. بر اساس نیاز اعلامی سازمان انتقال خون و مراکز بیمارستانی، توانایی تأمین بیش از ۹۰ درصد نیاز کشور در این زمینه را داریم و میتوانیم وابستگی به واردات را به حداقل برسانیم.
مدیرعامل شرکت مادر تخصصی پالایش و پژوهش خون گفت: این مجموعه یک پالایشگاه پلاسماست که وظیفه آن تولید داروهای مشتق از پلاسما از جمله IVIG، آلبومین، فاکتور ۸ و فاکتور ۹ است. تاکنون این داروها عمدتاً وارداتی بودهاند و چند شرکت خصوصی نیز در این زمینه فعالیت داشتهاند، اما ما برای نخستین بار در کشور با استفاده از روش (Koch) که یکی از معتبرترین و صنعتیترین روشهای دنیا است، اقدام به تولید این داروها کردهایم.
بلوچی تأکید کرد: از زمان واگذاری این شرکت به ما، تیم تحقیق و توسعه توانسته است به نتایج بسیار ارزشمندی برسد و امروز با افتخار اعلام میکنیم که بیش از ۷۵ درصد مسیر تولید داروهای مشتق از پلاسما طی شده و اسناد و مدارک علمی برای اخذ تأییدیههای رسمی در حال تکمیل است. در همین مجموعه توانستیم برای نخستین بار آلبومین و IVIG را از پلاسما استخراج کنیم و تأییدیههای اولیه آن را دریافت نمائیم.
وی گفت: دستیابی به دانش فنی این داروها مهمترین گام برای خودکفایی کشور در حوزه داروهای حیاتی است و به زودی جشن تولید ملی آلبومین و IVIG در همین مجموعه برگزار خواهد شد و این خبر، نویدبخش کاهش وابستگی به واردات و تقویت توان داخلی در یکی از حیاتیترین حوزههای درمانی کشور است.
