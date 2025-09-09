مصطفی قانعی، دبیر ستاد زیستفناوری، سلامت و فناوریهای پزشکی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر درباره وضعیت کرونا و برنامههای آینده حوزه سلامت و فناوری گفت: کرونا به بیماریهای موجود بشر اضافه شده و از این پس همواره با ما خواهد بود. اما اگر این بیماری منجر به بستری و مرگ نشود، دیگر چالشی جدی برای نظام سلامت نیست و ضرورتی برای تولید واکسن یا دارو علیه آن وجود ندارد؛ چرا که همانند سرماخوردگی سیر طبیعی خود را طی کرده و به پایان میرسد.
وی افزود: خوشبختانه جهش ویروس کرونا از دلتا به اومیکرون موجب کاهش شدید مرگومیر شد و امروز کرونا تنها بخش فوقانی دستگاه تنفسی را درگیر میکند و ریه و کیسههای هوایی آسیب نمیبینند و این موضوع باعث شده دیگر بستری گستردهای رخ ندهد و کرونا به یک بیماری تنفسی معمولی تبدیل شود.
قانعی در ادامه به برنامههای حوزه زیستفناوری اشاره کرد و گفت: بعد از یک دهه، دیگر چیزی تحت عنوان رونمایی نخواهیم داشت، بلکه تمرکز ما فقط بر کاهش ارزبری خواهد بود. هر جا که بتوانیم وابستگی به ارز خارجی را کم کنیم، همانجا اعلام میکنیم.
وی از برنامه جدید معاونت علمی و صندوق نوآوری خبر داد و تصریح کرد: در گام بعدی فراخوانی برای تجهیزات پزشکی با اولویت مصرفیهای قلب و عروق اعلام خواهد شد و این حوزهها ارزبری بالایی دارند و توسعه آنها کمک زیادی به نظام سلامت کشور خواهد کرد.
قانعی همچنین درباره سلولدرمانی گفت: ایران هماکنون در بین ۱۰ کشور برتر دنیا در این حوزه قرار دارد و پیشبینی ما این است که اگر روند فعلی ادامه یابد، طی پنج سال آینده در جمع ۵ کشور برتر قرار خواهیم گرفت. باید توجه داشت که طی ۱۰ سال آینده داروهای فعلی و درمانهای رایج جای خود را به روشهای نوین مانند سلولدرمانی خواهند داد.
نظر شما