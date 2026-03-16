به گزارش خبرگزاری مهر،مراد زرهی فرماندار شهرستان خمیر در جلسه مدیریت بحران ضمن تسلیت شهادت رهبر معظم انقلاب و تبریک انتخاب رهبر سوم انقلاب و آرزوی پیروزی رزمندگان اسلام با اشاره به شرایط حساس کنونی و جنگ تمام عیار دشمن، بر تداوم خدمت‌رسانی تأکید کرد .

مراد زرهی با تأکید بر اینکه دولت با تمام قوا پای کار ملت است، تصریح کرد: خدمت‌رسانی به مردم با قوت و بدون هیچ‌گونه وقفه‌ای ادامه دارد و تمامی دستگاه‌های اجرایی در آماده‌باش کامل هستند.

وی اولویت اصلی دولت در شرایط کنونی را ایجاد ثبات در بازار و تأمین مایحتاج ضروری مردم عنوان کرد و گفت: خوشبختانه در تأمین کالاهای اساسی در شهرستان هیچ مشکلی وجود ندارد.

وی افزود: مردم عزیز اطمینان داشته باشند که بازار شب عید و ماه مبارک رمضان با آرامش کامل مدیریت خواهد شد.

زرهی بر لزوم پیشگیری از بحران‌ها تاکید کردو با اشاره به شرایط حساس کنونی و جنگ تمام عیار دشمن گفت: دستگاه‌های اجرایی عضو ستاد مدیریت بحران با هم افزایی و تعامل سازنده برای خدمت‌رسانی به آسیب‌دیدگان احتمالی آمادگی کامل داشته باشند.

فرماندار شهرستان خمیر با بیان اینکه ترقه‌بازی در چهارشنبه‌سوری امسال ممنوع اعلام شد است گفت: مردم به‌منظور حفظ آرامش و ایمنی عمومی از روشن کردن آتش و ترقه‌بازی خودداری فرمایید.