به گزارش خبرگزاری مهر،مراد زرهی فرماندار شهرستان خمیر در جلسه مدیریت بحران ضمن تسلیت شهادت رهبر معظم انقلاب و تبریک انتخاب رهبر سوم انقلاب و آرزوی پیروزی رزمندگان اسلام با اشاره به شرایط حساس کنونی و جنگ تمام عیار دشمن، بر تداوم خدمترسانی تأکید کرد .
مراد زرهی با تأکید بر اینکه دولت با تمام قوا پای کار ملت است، تصریح کرد: خدمترسانی به مردم با قوت و بدون هیچگونه وقفهای ادامه دارد و تمامی دستگاههای اجرایی در آمادهباش کامل هستند.
وی اولویت اصلی دولت در شرایط کنونی را ایجاد ثبات در بازار و تأمین مایحتاج ضروری مردم عنوان کرد و گفت: خوشبختانه در تأمین کالاهای اساسی در شهرستان هیچ مشکلی وجود ندارد.
وی افزود: مردم عزیز اطمینان داشته باشند که بازار شب عید و ماه مبارک رمضان با آرامش کامل مدیریت خواهد شد.
زرهی بر لزوم پیشگیری از بحرانها تاکید کردو با اشاره به شرایط حساس کنونی و جنگ تمام عیار دشمن گفت: دستگاههای اجرایی عضو ستاد مدیریت بحران با هم افزایی و تعامل سازنده برای خدمترسانی به آسیبدیدگان احتمالی آمادگی کامل داشته باشند.
فرماندار شهرستان خمیر با بیان اینکه ترقهبازی در چهارشنبهسوری امسال ممنوع اعلام شد است گفت: مردم بهمنظور حفظ آرامش و ایمنی عمومی از روشن کردن آتش و ترقهبازی خودداری فرمایید.
نظر شما