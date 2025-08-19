به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی شامگاه دوشنبه در برنامه «پیاده تا عرش» از شبکه استانی صدا و سیمای مرکز ایلام با تشریح اقدامات انجام‌شده در ستاد اربعین استان از تمرکز ویژه بر توسعه زیرساخت‌ها، بهسازی مسیرهای مواصلاتی و تأمین آب پایدار در نقاط کلیدی استان خبر داد.

وی اظهار داشت: امسال چند مقوله مهم در دستور کار ستاد اربعین استان قرار گرفت که یکی از مهم‌ترین آن‌ها توسعه زیرساخت‌ها بود. در سال‌های گذشته نیز اقدامات خوبی در مسیر تردد زائران انجام شده بود اما امسال تمرکز ویژه‌ای بر حوزه‌هایی صورت گرفت که نیازمند ارتقاء و بازنگری جدی بودند.

استاندار ایلام افزود: احداث ۲۶ کیلومتر راه چهارخطه در مسیرهای مختلف شهرستان‌های استان انجام شد که نقش مهمی در تسهیل تردد زائران ایفا می‌کند.

وی تأکید کرد: برخی مسیرها مانند مهران–دهلران–اندیمشک از جمله مسیرهای پرتصادف هستند و نیازمند پیگیری ویژه‌اند تا بخشی از دغدغه‌های مردم و زائران تا اربعین سال آینده برطرف شود.

استاندار ایلام با بیان اینکه از اقدامات مهم ستاد اربعین تأمین آب پایدار در نقاط حساس و پرجمعیت بود، به دغدغه‌های سال‌های گذشته در حوزه اشاره کرد و گفت: امسال با اجرای ۱۱.۵ کیلومتر خط انتقال آب و احداث یک مخزن پیش‌ساخته، آب پایدار برای پارکینگ‌های اربعین شماره ۱ و ۲ که ظرفیت پارک ۶۰ هزار خودرو را دارند تأمین شد این پروژه با اعتبار ۳۶ میلیارد تومان اجرا شد.

وی افزود: آب مواکب مسیر تا میدان شهدا، پروژه‌های مسکن ملی و مسکن محرومین نیز با استفاده از همین خط انتقال به‌صورت پایدار تأمین شده‌اند با توجه به تنش آبی در سطح کشور تصور می‌شد که امکان استفاده از ظرفیت تانکرهای آب‌رسانی وجود نداشته باشد اما با برنامه‌ریزی دقیق این نیاز نیز برطرف شد.

استاندار ایلام همچنین به اقدامات انجام‌شده در سه‌راهی جندالله اشاره کرد و گفت: این نقطه به‌عنوان یکی از محل‌های توقف زائران شاهد احداث و تکمیل یک مسجد با زیربنای ۹۰۰ متر مربع بود که مجهز به سیستم سرمایشی و سرویس‌های بهداشتی است همچنین در این منطقه ۸.۱ کیلومتر عملیات عمرانی انجام شد و پروژه‌های آب و فاضلاب توسط شرکت آبفا و سپاه اجراشد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: مجموعه اقدامات انجام‌شده در ستاد اربعین استان ایلام با هدف ارتقاء کیفیت خدمات‌رسانی، افزایش ایمنی مسیرها و تأمین زیرساخت‌های پایدار صورت گرفت و نقش مهمی در تسهیل تردد و رضایت زائران ایفا کرد.