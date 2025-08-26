طرح هادی ۵۴ روستای استان ایلام طی دهه فجر افتتاح می شود

حبیب‌الله محبی در گفتگو با خبرنگار مهر، با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان محمدعلی رجایی و محمدجواد باهنر، هفته دولت را فرصتی ارزشمند برای معرفی خدمات دولت و بیان دستاوردهای نظام دانست و اظهار داشت: این هفته نماد کار، تلاش و خدمت در مسیر عمران، آبادانی و توسعه کشور است.

وی با اشاره به طرح‌های قابل افتتاح در این هفته، افزود: عملیات تکمیل بیش از یک‌هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی در شهرها و روستاهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت استان به پایان رسیده و آماده بهره‌برداری است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان ایلام ادامه داد: همچنین طرح هادی در بیش از ۵۴ روستا تکمیل شده که همزمان با هفته دولت به بهره‌برداری خواهد رسید.

محبی از اجرای گسترده پروژه‌های آسفالت‌ریزی در استان خبر داد و گفت: در سال مالی ۱۴۰۳، عملیات آسفالت در ۱۳۲ روستا اجرا و ۷۶۰ هزار مترمربع آسفالت و زیرسازی انجام شده است. علاوه بر این، اجرای طرح هادی در بیش از ۲۰۰ روستا و بازنگری یا تهیه طرح برای حدود ۶۰ روستا در دستور کار قرار گرفت.

وی با بیان اینکه چندین پروژه عمرانی دیگر نیز در حال تکمیل است که طی یک ماه آینده افتتاح می‌شوند، افزود: استان ایلام با جمعیتی بیش از ۶۲۰ هزار نفر، ۲۵ شهر و بیش از ۶۰۰ روستای دارای سکنه، به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص همواره نیازمند نگاه ویژه عمرانی بوده و بنیاد مسکن توانسته در حوزه مقاوم‌سازی مسکن روستایی شاخص‌های استان را به سطحی بالاتر از میانگین کشوری ارتقا دهد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خاطرنشان کرد: در قالب طرح ملی نهضت مسکن، سهم ایلام ۳۲ هزار و ۶۰۱ واحد است که مسئولیت اجرای آنها بر عهده بنیاد مسکن قرار دارد.