  1. استانها
  2. ایلام
۴ شهریور ۱۴۰۴، ۷:۴۸

افتتاح و کلنگ‌زنی ۲۰ پروژه آبرسانی در ایلام به مناسبت هفته دولت

افتتاح و کلنگ‌زنی ۲۰ پروژه آبرسانی در ایلام به مناسبت هفته دولت

ایلام - مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان ایلام از افتتاح ۱۳ پروژه و آغاز عملیات اجرایی ۷ پروژه آبرسانی با مجموع اعتباری بیش از ۶ هزار و ۵۱۱ میلیارد ریال خبر داد.

محمد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با تبریک هفته دولت گفت: در این ایام، تصفیه‌خانه آب شرب ملکشاهی با ظرفیت ۱۵۵ لیتر در ثانیه، چند مخزن بتنی در روستاهای هفت‌چشمه، مهدی‌آباد و شهرک قدس، توسعه شبکه روستای حسین‌آباد، اجرای شبکه در مناطق نهضت ملی مسکن مهران و دهلران، احداث مخزن ۵۰۰ مترمکعبی آب‌چشمه بدره و حفر یک حلقه چاه در عین‌خوش دهلران به بهره‌برداری رسیده است.

وی افزود: کلنگ زنی عملیات اجرایی ۷ پروژه دیگر نیز شامل احداث مخازن ذخیره آب در قوچعلی و کوثر، احداث مخزن ۵ هزار مترمکعبی و خط انتقال ۴ کیلومتری دره‌شهر، حفر و تجهیز چاه و اجرای خطوط انتقال در روستاهای فتح، نصر و شهرستان هلیلان صورت می‌گیرد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب ایلام تأکید کرد: این پروژه‌ها گام مهمی در پایداری منابع آبی و ارتقای خدمات‌رسانی به مردم استان خواهد بود.

کد خبر 6570737

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها