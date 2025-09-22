رتبه برتر سیرجان در اجرای طرح نهضت ملی مسکن استان کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، سجاد لری گویینی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در اجرای طرح نهضت ملی مسکن در شهرستان سیرجان بیش از ۶ هزار واحد مسکونی توسط ۴۰ شرکت پیمانکاری در حال ساخت است.

وی افزود: تاکنون بیش از یک هزار و ۳۰۰ واحد مسکونی در سیرجان ساخته و به واجدین شرایط واگذار شده است که باعث شده رتبه برتر استان کرمان را کسب کنیم.

گوئینی، عنوان کرد: شرکت‌های تعاونی پیمانکار ما هنوز تسهیلات بانکی را دریافت نکرده‌اند و امید است مسئولین ذیربط در این زمینه اقدام کنند تا بتوانیم طی سه فاز ۶ هزار واحد مسکونی را به متقاضیان واگذار کنیم.

رئیس اتاق تعاون سیرجان اظهار داشت: یکی از دغدغه‌های مهم دولت ایجاد اشتغال است که در شهرستان سیرجان با احداث سریع و به هنگام واحدهای مسکونی طرح نهضت ملی مسکن، علاوه بر ایجاد امید برای خانه‌دار شدن اقشار کم در آمد، فعال کردن بخش‌های مختلف اشتغال را در بر دارد.

وی افزود: شهرستان سیرجان هم اینک در صدر شهرستان‌های برتر استان کرمان در اجرا و تأمین زمین طرح نهضت ملی مسکن قرار دارد و اتاق تعاون آماده استفاده از ظرفیت بخش تعاون در ساخت واحدهای مسکونی است.