نایب قهرمانی نماینده ایران در مسابقات موتورسواری ایتالیا

نماینده ایران در رقابت های موتورسواری ایتالیا به عنوان نایب قهرمانی دست پیدا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، در سومین راند از مسابقات جهانی موتورسواری هارد اندرو، که زیر نظر فدراسیون بین‌المللی موتورسواری (FIM) و به میزبانی شهر کوهستانی «آبستونه» در ایتالیا برگزار شد، داریوش قربانی از تیم فاستوس جارویس توانست در کلاس برنز و در میان ۴۰ ورزشکار راه‌یافته به فینال به رقابت پرداخت.

پس از دو روز رقابت نفس‌گیر در مسیرهای صعب‌العبور و سنگلاخی، قربانی موفق شد مسیر فینال را در مدت زمان ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه و با ۲۵ ثانیه اختلاف نسبت به نفر اول طی کند و به عنوان نایب قهرمانی برسد.

