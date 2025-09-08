نایب قهرمانی نماینده ایران در مسابقات موتورسواری ایتالیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، در سومین راند از مسابقات جهانی موتورسواری هارد اندرو، که زیر نظر فدراسیون بین‌المللی موتورسواری (FIM) و به میزبانی شهر کوهستانی «آبستونه» در ایتالیا برگزار شد، داریوش قربانی از تیم فاستوس جارویس توانست در کلاس برنز و در میان ۴۰ ورزشکار راه‌یافته به فینال به رقابت پرداخت.

پس از دو روز رقابت نفس‌گیر در مسیرهای صعب‌العبور و سنگلاخی، قربانی موفق شد مسیر فینال را در مدت زمان ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه و با ۲۵ ثانیه اختلاف نسبت به نفر اول طی کند و به عنوان نایب قهرمانی برسد.