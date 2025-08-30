به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا نجفی در این ارتباط اظهار کرد: در شب شهادت امام حسن عسکری (ع) ویژه برنامهای با هدف گرامیداشت یاد و خاطره آن امام بزرگوار و تبیین ابعاد شخصیت و فضائل ایشان برگزار میشود.
وی با اشاره به اینکه این ویژه برنامه با همکاری خادمین حرم امامین عسکریین (ع) در استان هرمزگان در ایام اربعین حسینی برگزار میشود؛ افزود: این مراسم معنوی با کلام آیت الله سید محمدعلی معصومی و مرثیه سرایی ذاکران اهل بیت (ع) محمدرضا یزدخواستی از اصفهان و مصطفی قیم با خواندن اشعار و روضههای سوزناک، یاد و خاطره شهادت امام حسن عسکری (ع) را زنده نگه میدارند.
وی یادآور شد: این ویژه برنامه در یکشنبه ۹ شهریورماه از ساعت ۲۰:۳۰،و اقع در بلوار جمهوری اسلامی، سه راه برق مسجد امام موسی ابن جعفر (ع) برقرار خواهد بود.
مسئول هیئت بیت الکاظم (ع) بندرعباس از عاشقان و محبین ائمه اطهار علیهم السلام خواستار شد: این مراسم فرصتی برای گردهمایی مؤمنین و عرض تسلیت به امام زمان (عج) و افزایش شور و همدلی در جامعه بوده و از عموم مردم خواستاریم ما را در اطلاع رسانی ویژه برنامه شهادت امام حسن عسکری (ع) یاری کنند.
