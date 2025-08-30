  1. استانها
  2. هرمزگان
۸ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۵۸

برنامه شهادت امام عسکری(ع) در هیئت بیت الکاظم بندرعباس برگزار می‌شود

بندرعباس- مسئول هیئت بیت الکاظم (ع) بندرعباس از برگزاری ویژه برنامه شب شهادت امام حسن عسکری (ع) در مسجد امام موسی ابن جعفر (ع) خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا نجفی در این ارتباط اظهار کرد: در شب شهادت امام حسن عسکری (ع) ویژه برنامه‌ای با هدف گرامیداشت یاد و خاطره آن امام بزرگوار و تبیین ابعاد شخصیت و فضائل ایشان برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه این ویژه برنامه با همکاری خادمین حرم امامین عسکریین (ع) در استان هرمزگان در ایام اربعین حسینی برگزار می‌شود؛ افزود: این مراسم معنوی با کلام آیت الله سید محمدعلی معصومی و مرثیه سرایی ذاکران اهل بیت (ع) محمدرضا یزدخواستی از اصفهان و مصطفی قیم با خواندن اشعار و روضه‌های سوزناک، یاد و خاطره شهادت امام حسن عسکری (ع) را زنده نگه می‌دارند.

وی یادآور شد: این ویژه برنامه در یکشنبه ۹ شهریورماه از ساعت ۲۰:۳۰،و اقع در بلوار جمهوری اسلامی، سه راه برق مسجد امام موسی ابن جعفر (ع) برقرار خواهد بود.

مسئول هیئت بیت الکاظم (ع) بندرعباس از عاشقان و محبین ائمه اطهار علیهم السلام خواستار شد: این مراسم فرصتی برای گردهمایی مؤمنین و عرض تسلیت به امام زمان (عج) و افزایش شور و همدلی در جامعه بوده و از عموم مردم خواستاریم ما را در اطلاع رسانی ویژه برنامه شهادت امام حسن عسکری (ع) یاری کنند.

