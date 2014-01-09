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۱۹ دی ۱۳۹۲، ۱۹:۴۵

حرم مطهر رضوی در شب شهادت امام حسن عسکری(ع) غرق ماتم و عزاست

حرم مطهر رضوی در شب شهادت امام حسن عسکری(ع) غرق ماتم و عزاست

مشهد - خبرگزاری مهر: مشهد الرضا در شب شهادت امام حسن عسکری(ع) غرق در ماتم و عزاست.

به گزارش خبرنگار مهر، در شب شهادت امام حسن عسکری(ع) صحن ها و رواق های حرم مطهر رضوی مملو از عزاداران این امام همام شد.

در رواق امام خمینی(ره) حجت الاسلام صدیقی امام جمعه موقت تهران در تبیین مقام والای شخصیت امام حسن عسکری(ع) سخنرانی می کند.

همچنین در رواق های حرم مطهر رضوی مراسم ذکر مصیبت و مرثیه سرایی توسط مداحان اهل بیت(ع) برگزار شد.

در این شب همچنین سخنرانی ویژه بانوان در رواق‌های دارالاجابه و دارالحکمه برگزار می شود.

همچنین فردا در روز شهادت امام حسن عسکری ویژه برنامه عزاداری شهادت ایشان همراه با سخنرانی حجت الاسلام صدیقی برگزار خواهد شد.

بیان سیره و حدیث از ائمه معصومین(ع)، شرح فرازهایی از صحیفه سجادیه، توبه و استغفار از منظر قرآن و حدیث نیز به ترتیب توسط حجت عبدالمجید دیانی، مدیر مدرسه علمیه امام محمدباقر(ع) مشهد، قدرت‌الله امانی و مهدی ولی‌پور، واعظان و سخنرانان حرم رضوی، در شبستان گرم مسجد گوهرشاد نیز از دیگر برنامه های حرم مطهر رضوی است.

کد مطلب 2211223

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