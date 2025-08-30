  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۰۰

بهره‌برداری از طرح آبرسانی به سه روستای شهرستان تفتان

تفتان - همزمان با هفته دولت طرح آبرسانی به سه روستای شهرستان تفتان با هدف تأمین آب شرب پایدار و رفع تنش آبی در این منطقه به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح شنبه آئین افتتاح و بهره برداری از طرح آبرسانی به سه روستای شهرستان تفتان انجام شد. در این طرح پروژه آبرسانی به مجتمع "جدیدآباد شندک" با اجرای ۱۵ کیلومتر خط انتقال، ۷ کیلومتر شبکه توزیع و احداث دو باب مخزن ذخیره به پایان رسید.

همچنین با بهره‌برداری از پروژه‌های این طرح، آب شرب سالم و پایدار برای ۸۰ خانوار روستایی تأمین و مشکل کم‌آبی در این مجتمع برطرف شد.

شرکت آب و فاضلاب با استفاده از ظرفیت‌های موجود و اعتبارات دولتی، پروژه‌های آبرسانی به دیگر روستاهای دارای تنش آبی را نیز در دستور کار دارد تا به مرور زمان مشکل تأمین آب شرب در شهرستان به صورت پایدار برطرف شود.

