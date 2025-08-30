به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین شاهوردی در کنفرانس خبری بیست و ششمین کنگره و بیست و چهارمین جشنواره بینالمللی رویان که امروز شنبه ۸ شهریورماه ۱۴۰۴ در پژوهشگاه رویان برگزار شد، گفت: هر ساله در شهریورماه یک برنامه علمی شامل کنگرههای بینالمللی و جشنواره بینالمللی برگزار میشود.
وی افزود: در این ایام که مباحث یأس و ناامیدی مطرح میشود، امیدواریم فعالیتهای همکاران ما در پژوهشگاه رویان امید و امیدواری را در جامعه زنده نگه دارد و رسانهها نیز در توسعه این فرهنگ شریک و سهیم باشند.
رئیس پژوهشگاه رویان خاطر نشان کرد: جامعهای شاداب و بانشاط خواهد بود که جامعه علمی آن فعال باشد و بتواند با تلاش خود حس امید و امیدواری را به جامعه منتقل کند.
وی با اشاره به اهمیت مسئله جمعیت گفت: امروز یکی از دغدغههای کشور و جامعه بینالمللی، مسئله جمعیت و سلامت باروری است و به عنوان یک دغدغه بهداشتی مورد توجه قرار دارد. امیدواریم چنین برنامههایی بتواند باری را از دوش جامعه بردارد و قدمی در مسیر حل این مشکل باشد.
وی اظهار کرد: امسال بیست و ششمین کنگره بینالمللی تخصصی و جشنواره بینالمللی رویان برگزار میشود و ما به این گردهمایی تنها به چشم یک نشست سالیانه نگاه نمیکنیم. این مراسم یک اکوسیستم زنده دانش است و اعتقاد داریم در این برنامه حتی یک ایده کوچک میتواند تبدیل به یک پروژه بینالمللی شود.
وی تصریح کرد: بعد از برگزاری کنگرهها توانستیم پروژههای مشترک بینالمللی در این عرصه را آغاز کنیم و بخشی از این فعالیتها در آزمایشگاههای ایران و خارج از کشور دنبال میشود. ۵۰ درصد از مقالات پژوهشگاه رویان حاصل فعالیت مشترک با جامعه علمی بینالمللی بوده و دلیل آن همین کنگرههای بینالمللی است.
شاهوردی با تاکید بر اینکه نقش رویان از ابتدا پیوند علم و امید بوده است ادامه داد: امروز سنت حسنهای که مرحوم کاظمی آشتیانی بنیان گذاشت، در قالب پژوهشگاه رویان در تهران و سایر شهرها دنبال میشود. ما سعی کردیم این مأموریت پیوند علم و امید را ادامه دهیم و به سرانجام برسانیم.
وی با اشاره به پیشرفتهای علوم زیستی ادامه داد: امروز پیشرفتهای علوم زیستی اتفاقات بزرگی را در عرصه جهانی رقم زده و بسیاری از بیماریهایی که در گذشته درمان نداشتند، امروز درمان یافتهاند.
رئیس پژوهشگاه رویان گفت: امسال با همکاری دبیران علمی کنگره، امیدواریم فضایی ایجاد شود که تبادل سازنده علمی در آن شکل بگیرد.
وی افزود: در این نشستهای علمی تلاش شده که تجربه پیشکسوتان به نسل جدید منتقل شود و به موضوعات جدیدی مانند هوش مصنوعی و فعالیتهای بینرشتهای پرداخته شود.
