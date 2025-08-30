کتابخانه عمومی روستایی حاضرمیل دهلران کلنگ زنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز شنبه با حضور اسدالله چراغی نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی، افشین کریمی، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری، سمیه حیدری، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان، مراد یگانه، فرماندار ویژه دهلران و جمعی از مسئولین استانی و شهرستانی پروژه ساخت کتابخانه عمومی روستایی حاضرمیل شهرستان دهلران کلنگ زنی شد.

گفتنی است زیربنای این پروژه ۱۲۶ متر مربع با برآورد هزینه بیش از ۷۲ میلیارد ریال و در مدت شش ماه اجرا خواهد شد.

شایان ذکر است ساختمان کنونی کتابخانه عمومی روستایی حاضرمیل شهرستان دهلران از سال ۱۳۹۷ به مدت ۱۰ سال بصورت حق انتفاع در اختیار اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان قرار داشت که با پیگیری‌های مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان و تخصیص اعتبار از محل اعتبارات در اختیار نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی و اعتبار تملک و دارایی‌های سرمایه‌ای این شهرستان، احداث بنای جدید شروع خواهد شد.