اعلام زمان‌بندی انتخاب واحد تکمیلی در واحد تهران جنوب

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، برنامه زمان‌بندی انتخاب واحد تکمیلی دانشجویان این واحد دانشگاهی برای نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ (نیمسال ۴۰۴۱) را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه زمان‌بندی انتخاب واحد تکمیلی دانشجویان این واحد دانشگاهی برای نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ (نیمسال ۴۰۴۱) اعلام شد.

بر این اساس، فرآیند انتخاب واحد تکمیلی روز شنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۴ در سه نوبت زمانی برگزار می‌شود؛ نوبت اول از ساعت ۸ تا ۱۱:۳۰ ویژه دانشجویان ورودی ۱۴۰۱ و ماقبل، نوبت دوم از ساعت ۱۲ تا ۱۵:۳۰ برای ورودی‌های ۱۴۰۲ و نوبت سوم از ساعت ۱۶ تا ۲۰ برای ورودی‌های ۱۴۰۳ اختصاص یافته است.

طبق این اطلاعیه دانشجویان برای تکمیل انتخاب واحد در این نوبت نیازی به دریافت مجوز جدید ندارند و تنها افرادی که در مرحله قبلی مجوز نگرفته‌اند، باید درخواست خود را در سامانه آموزشیار ثبت کنند. همچنین پرداخت مجدد شهریه الزامی نیست و در صورتی‌که شهریه ثابت و ۷۰ درصد شهریه متغیر در نوبت قبلی پرداخت شده باشد، دانشجو می‌تواند بدون مشکل انتخاب واحد کند. حذف و اضافه دروس نیز مشابه نوبت قبلی انجام می‌شود و دانشجویان می‌توانند با رعایت سقف و کف واحدها و مقررات مربوط به پیش‌نیاز و هم‌نیاز، دروس خود را تغییر دهند.

