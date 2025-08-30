  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۱۵

آغاز افتتاح و کلنگ زنی ۳۷ طرح گاز رسانی در شهرستان بویراحمد

یاسوج-همزمان با آخرین روز از هفته دولت ، ۳۷ طرح گاز رسانی در شهرستان بویراحمد با حضور مسئولان استانی و شهرستانی کلنگ زنی و افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح شنبه همزمان با آخرین روز از هفته دولت، ۳۷ طرح گاز رسانی در شهرستان بویراحمد با حضور مسئولان استانی و شهرستانی کلنگ زنی و افتتاح شد.

مدیرعامل شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد یکی از ای: طرح‌ها را گاز رسانی به ۳۹۳ خانوار در شهر یاسوج عنوان کرد و گفت: با بهره برداری از این طرح واحدهای مسکن ملی، مسکن مهر و تعدادی از روستاها از نعمت گاز طبیعی بهره‌مند می‌شوند.

حمید طالبی اظهار کرد: برای این طرح، بیش از ۳۰۳ میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده که بخشی از آن به احداث ساختمان اداری و برخی پروژه‌های مقاوم‌سازی اختصاص یافته است.

وی با اشاره به اینکه ۵ پروژه گازرسانی با اعتبار کلی ۶۲ میلیارد تومان افتتاح، ۳۲ پروژه گازرسانی با اعتبار کلی ۴۷۰ میلیارد تومان کلنگ زنی می‌شوند، تصریح کرد: گازرسانی به مناطق زیرتود، چال شاهین، آبچه ناردان، گلال صفلا و سایر نقاط پراکنده شهرستان‌های بویراحمد، لودار، کپکیان، نهضت ملی مستقلات و رادارخانه مل شوره است و همچنین اقدامات مربوط به مقام‌سازی و صحت سنگی در سطح شهرستان انجام شده است.

مدیرعامل شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد: بویراحمد با اجرای این پروژه‌ها در آستانه ورود به جمع شهرستان‌های سبز گاز رسانی در کشور قرار دارد.

