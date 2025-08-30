آغاز افتتاح و کلنگ زنی ۳۷ طرح گاز رسانی در شهرستان بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح شنبه همزمان با آخرین روز از هفته دولت، ۳۷ طرح گاز رسانی در شهرستان بویراحمد با حضور مسئولان استانی و شهرستانی کلنگ زنی و افتتاح شد.
مدیرعامل شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد یکی از ای: طرحها را گاز رسانی به ۳۹۳ خانوار در شهر یاسوج عنوان کرد و گفت: با بهره برداری از این طرح واحدهای مسکن ملی، مسکن مهر و تعدادی از روستاها از نعمت گاز طبیعی بهرهمند میشوند.
حمید طالبی اظهار کرد: برای این طرح، بیش از ۳۰۳ میلیارد تومان اعتبار پیشبینی شده که بخشی از آن به احداث ساختمان اداری و برخی پروژههای مقاومسازی اختصاص یافته است.
وی با اشاره به اینکه ۵ پروژه گازرسانی با اعتبار کلی ۶۲ میلیارد تومان افتتاح، ۳۲ پروژه گازرسانی با اعتبار کلی ۴۷۰ میلیارد تومان کلنگ زنی میشوند، تصریح کرد: گازرسانی به مناطق زیرتود، چال شاهین، آبچه ناردان، گلال صفلا و سایر نقاط پراکنده شهرستانهای بویراحمد، لودار، کپکیان، نهضت ملی مستقلات و رادارخانه مل شوره است و همچنین اقدامات مربوط به مقامسازی و صحت سنگی در سطح شهرستان انجام شده است.
مدیرعامل شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد: بویراحمد با اجرای این پروژهها در آستانه ورود به جمع شهرستانهای سبز گاز رسانی در کشور قرار دارد.
