گازرسانی به ۶روستای مهدیشهر؛ جهش بزرگ اقتصادی در منطقه محروم چاشم

به گزارش خبرنگار مهر، عباس گلرو ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح طرح گازرسانی روستای مهدیشهر با حضور معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، استاندار سمنان و جمعی از مدیران استانی و شهرستانی اعلام کرد: امروز همزمان با هفته دولت طرح گازرسانی به شش روستای شهرستان مهدیشهر به بهره برداری رسید.

وی با بیان اینکه این طرح در نقاط صعب العبور منطقه چاشم مهدیشهر به بهره برداری رسید، افزود: مردم روستاهای سردسیر منطقه از نعمت گاز طبیعی برخوردار شدند.

نماینده سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: طبق اعلام شرکت گاز استان سمنان گازرسانی به چهار روستای دیگر باقی مانده نیز به زودی مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

گلرو در ادامه ضمن اشاره به ضرورت خدمت رسانی به مردم به خصوص روستاها و مناطق کمتر برخوردار، ابراز کرد: نیاز است که مسئولان ما نسبت به رفع دغدغه‌ها و مشکلات مردم اهمام جدی داشته باشند.

وی همچنین از شهید رضی موسوی از شهدای منطقه چاشم مهدیشهر نیز یاد کرد و افزود: این سردار رشید سپاه اسلام و همرزم شهید سلیمانی الگو و اسوه‌ای برای جوانان نسل امروز است.