به گزارش خبرنگار مهر، یک جوان ۳۴ ساله که در پی سانحه رانندگی شدید توسط اورژانس به بیمارستان گلدیس شاهینشهر مرکز ریفرال شمال استان اصفهان منتقل شده بود، پس از بررسیهای اولیه و تشخیص شکستگی مهرههای دوم تا چهارم گردن، پارگی دیسکها، آسیب عروق و مجاری هوایی، با ضعف شدید اندامها و ناپایداری علائم حیاتی روبهرو شد.
این مصدوم که علاوه بر آسیبهای ستون فقرات و گردن، از صدمات جدی شانه و سر نیز رنج میبرد، دچار فلج نسبی شدید دستها و اختلال در راهرفتن و حفظ تعادل شده بود.
عمل جراحی حساس گردن وی، یکم شهریورماه توسط تیم جراحی به سرپرستی دکتر آرمان سورانی یانچشمه، جراح مغز و اعصاب و ستون فقرات این مرکز و با همکاری و تأمین فوری تجهیزات مورد نیاز به همت ریاست بیمارستان، دکتر باوری، انجام شد.
بیمار پس از چند روز بستری در بخش مراقبتهای ویژه، با برگشت تدریجی توان حرکتی دستها و پاها و بهبود وضعیت حیاتی، از بیمارستان مرخص و به آغوش خانوادهاش بازگشت.
