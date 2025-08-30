سه ویژگی که با داشتن آنها، انسان می تواند خود را «شیعه» بداند چیست؟

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین ناصر رفیعی استاد حوزه علمیه در یک سخنرانی به بیان روایت تاریخی از زندگی امام محمد باقر (ع) پرداخت و گفت: معیار تشیع فراتر از انتساب زبانی است. در این روایت، مردی از شهری با جمعیت زیاد شیعیان نزد امام باقر (ع) آمد و از کثرت شیعیان در شهرش سخن گفت.

وی افزود: امام با طرح سه پرسش کلیدی، حقیقت موضوع را روشن کرد: ۱. آیا توانگران به فقرا مهربانی و رسیدگی می‌کنند؟ ۲. اگر کسی بدی کند، آیا نیکوکاران او را می‌بخشند یا سال‌ها کینه‌توزی می‌کنند؟ ۳. آیا مردم در مال و دارایی به همدیگر کمک می‌رسانند؟؛ آن مرد صراحتاً پاسخ داد نه، ای پسر رسول خدا، این رفتار در ما نیست. امام باقر (ع) در پاسخ فرمود: این‌ها شیعه نیستند.

رفیعی در تبیین این روایت گفت: امام می‌خواهد بفرماید که شیعه بودن تنها با نام تحقق پیدا نمی‌کند. ممکن است فرد دوستدار اهل‌بیت (ع) باشد، اما تا این سه صفت در او نباشد، در شمار شیعیان حقیقی قرار نمی‌گیرد.

در ادامه بخشی از این سخنرانی تقدیم مخاطبان می‌شود: