  1. اقتصاد
  2. اقتصاد جهان
۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۲۸

افزایش ناترازی تجاری آمریکا در ماه جولای

افزایش ناترازی تجاری آمریکا در ماه جولای

در ماه جولای کسری تراز تجاری آمریکا با افزایش واردات این کشور رشد قابل توجهی داشت و پیش بینی می‌شود این ناترازی یکی از چالش‌های رشد اقتصادی این کشور در سه ماهه سوم سال جاری باشد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، کسری تراز تجاری آمریکا که اختلاف بین واردات و صادرات این کشور به شمار می‌رود در ماه گذشته میلادی رشد قابل توجهی داشت و نشان می‌دهد که افزایش واردات یکی از چالش‌های رشد اقتصادی این کشور در سه ماهه سوم سال جاری خواهد بود.

دفتر آمار وزارت بازرگانی آمریکا گزارش داده که کسری تراز تجاری آمریکا در ماه گذشته با ۲۲ درصد افزایش به ۱۰۳ میلیارد دلار رسیده که این رقم پیشتر از سوی کارشناسان ۸۹ میلیارد دلار پیش بینی شده بود.

در همین بازه زمانی واردات آمریکا ۱۸ میلیارد دلار رشد کرده و به ۲۸۱ میلیارد دلار رسیده در است و صادرات این کشور نه تنها رشد نکرده بلکه به ۱۷۸ میلیارد دلار کاهش یافته است.

با وجود آنکه آمریکا در سه ماهه دوم سال جاری رشد اقتصادی ۳.۳ درصدی را تجربه کرد اما این رقم برای سه ماهه نخست امسال منفی ۰.۵ درصد بود که دلیل آنهم تشدید تنش تجاری با شرکای مهم اقتصادی این کشور از سوی کاخ سفید بوده است.

کد خبر 6574542
محمدحسین سیف اللهی مقدم

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها