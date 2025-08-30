افزایش ناترازی تجاری آمریکا در ماه جولای

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، کسری تراز تجاری آمریکا که اختلاف بین واردات و صادرات این کشور به شمار می‌رود در ماه گذشته میلادی رشد قابل توجهی داشت و نشان می‌دهد که افزایش واردات یکی از چالش‌های رشد اقتصادی این کشور در سه ماهه سوم سال جاری خواهد بود.

دفتر آمار وزارت بازرگانی آمریکا گزارش داده که کسری تراز تجاری آمریکا در ماه گذشته با ۲۲ درصد افزایش به ۱۰۳ میلیارد دلار رسیده که این رقم پیشتر از سوی کارشناسان ۸۹ میلیارد دلار پیش بینی شده بود.

در همین بازه زمانی واردات آمریکا ۱۸ میلیارد دلار رشد کرده و به ۲۸۱ میلیارد دلار رسیده در است و صادرات این کشور نه تنها رشد نکرده بلکه به ۱۷۸ میلیارد دلار کاهش یافته است.

با وجود آنکه آمریکا در سه ماهه دوم سال جاری رشد اقتصادی ۳.۳ درصدی را تجربه کرد اما این رقم برای سه ماهه نخست امسال منفی ۰.۵ درصد بود که دلیل آنهم تشدید تنش تجاری با شرکای مهم اقتصادی این کشور از سوی کاخ سفید بوده است.