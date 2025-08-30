به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر مؤمنی، پیش از ظهر شنبه در آئین بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی پروژه‌های عمرانی شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان تهران که با حضور محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران برگزار شد،، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، شهیدان رجایی، باهنر و رئیسی، از تلاش‌های بی‌وقفه استاندار، فرمانداران، مدیران شهری و مردم شریف هفت شهرستان این استان قدردانی کرد و اظهار داشت: افتتاح پروژه‌هایی که با همکاری دولت و مردم به ثمر می‌رسد، از روزهای ارزشمند و عزیز برای همه ماست. امروز در هفت شهرستان استان تهران، ۶۶۹ پروژه مربوط به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با اعتباری بالغ بر ۹.۲ هزار میلیارد تومان (۹ همت) افتتاح می‌شود. از این میان، ۶.۸۵ همت مربوط به پروژه‌های افتتاحی است که به بهره‌برداری رسیده و مردم از مواهب آن بهره‌مند خواهند شد.

وی با اشاره به ویژگی‌های خاص استان تهران به دلیل تراکم بالای جمعیتی و ارتباط نزدیک شهرهای آن با پایتخت، بر ضرورت توجه به چهار اولویت کلیدی تأکید کرد و اظهار داشت: در استان تهران، به دلیل تراکم جمعیت و رفت‌وآمد مستمر بین شهرها و پایتخت، حمل‌ونقل پاک و سریع باید در اولویت قرار گیرد. نگاه ما در مدیریت شهری باید انسان‌محور باشد، به‌گونه‌ای که شهروندان با ۲۰۰ تا ۳۰۰ متر پیاده‌روی به سیستم حمل‌ونقل عمومی ارزان، راحت و ایمن دسترسی داشته باشند.

استاندار تهران افزود: بازدید امروز از پروژه متروی اسلامشهر نشان‌دهنده پیشرفت این طرح است که ان‌شاءالله سال آینده با ظرفیت جابجایی ۱۴۰ هزار نفر در فاز نخست به بهره‌برداری می‌رسد. این پروژه که بدون نیاز به تغییر خط طراحی شده، نه‌تنها در وقت و هزینه مردم صرفه‌جویی می‌کند، بلکه به کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا کمک خواهد کرد.

مؤمنی تأکید کرد: در همه نقاط کشور، به‌ویژه استان تهران، اولویت اول باید توسعه مترو و سیستم‌های حمل‌ونقل عمومی باشد.

وزیر کشور با اشاره به ناترازی انرژی در کشور، گفت: مردم عزیز اطمینان داشته باشند که با تلاش شبانه‌روزی دولت، همبستگی ملی و حضور سرمایه‌گذاران، به‌زودی از شرایط سخت ناترازی انرژی عبور خواهیم کرد. در افتتاح پروژه‌ها، به‌ویژه در حوزه مدیریت شهری و دولتی، باید استفاده از انرژی خورشیدی در اولویت قرار گیرد تا وابستگی به انرژی فسیلی کاهش یابد.

وی افزود: منابع فسیلی میراث مشترک بشریت و آیندگان است و ما اجازه نداریم آن‌ها را به‌طور کامل در این دوره مصرف کنیم. سیاست دولت و تأکید رئیس‌جمهور محترم این است که هیچ پروژه جدیدی بدون بهره‌مندی از انرژی خورشیدی به بهره‌برداری نرسد.

مؤمنی با اشاره به کمبود آب به‌عنوان یکی از چالش‌های اساسی کشور، به‌ویژه در استان تهران، اظهار کرد: چه در حوزه آب‌های سطحی و چه زیرزمینی، باید در پروژه‌ها به مدیریت مصرف آب و استفاده از فناوری‌های کم‌مصرف توجه ویژه‌ای شود. بدون این نگاه، نباید پروژه‌ای آغاز یا افتتاح کنیم.

وزیر کشور مدیریت پسماند را از اولویت‌های اساسی وزارت کشور و مدیریت شهری دانست و گفت: مدیریت پسماند به سلامت مردم، زیبایی و نظافت شهر مرتبط است. طرحی که در کرمانشاه به‌صورت آزمایشی اجرا شد و به بهره‌برداری رسید، نشان داد که می‌توان از پسماندهای قابل تبدیل به انرژی، به‌عنوان سوخت در کارخانه‌هایی مانند سیمان استفاده کرد. این طرح با صرفه‌جویی روزانه ۵ میلیون مترمکعب گاز، هم مشکل پسماند را حل می‌کند و هم به تولید انرژی کمک می‌کند.

مؤمنی با تأکید بر ضرورت مدیریت یکپارچه در استان تهران، اظهار داشت: تفکیک وظایف بین بخش‌های حاکمیتی، دولتی و مدیریت شهری در حال انجام است. امروز بیش از ۶۶۹ پروژه در هفت شهرستان افتتاح شد، اما مجموع پروژه‌های استان تهران بیش از ۲۰۰۰ پروژه است که به بهره‌برداری رسیده‌اند.

وی افزود: این دستاوردها نتیجه همت دولت و همبستگی مردم است. اطمینان داریم که با این همدلی، از مشکلات کنونی در آینده نزدیک عبور خواهیم کرد.