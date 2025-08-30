ایجاد ۹۴هزار فرصت شغلی باافتتاح وکلنگ زنی پروژه های هفته دولت در تهران

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، پیش از ظهر شنبه در آئین بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی پروژه های عمرانی شهرداری ها و دهیاری های استان تهران که با حضور اسکندر مؤمنی وزیر کشور برگزار شد، گزارش جامعی از عملکرد یک‌ساله استان تهران ارائه کرد و اظهار داشت: با تلاش‌ها و زحمات شبانه‌روزی مجموعه مدیران استان، در یک سال گذشته ۲۰۰۴ پروژه و طرح عمرانی و اقتصادی با اعتباری بالغ بر ۱۷۸ هزار میلیارد تومان در هفته دولت افتتاح یا کلنگ‌زنی شده است. این عدد قابل‌توجه، در شرایطی محقق شده که کشور با مشکلات جدی از جمله شرایط جنگی، تحریم‌ها، افزایش قیمت‌های جهانی، تورم و چالش‌های آغاز دولت چهاردهم مواجه بوده است.

وی افزود: تعداد پروژه‌ها نسبت به سال گذشته ۵۴ درصد و ارزش آن‌ها ۶۴ درصد افزایش یافته که نشان‌دهنده همت والای مدیران در بخش‌های مختلف است.

به گفته معتمدیان، از این تعداد، ۱۱۸۷ پروژه عمرانی با اعتبار ۵۱ هزار میلیارد تومان و ۸۱۷ پروژه اقتصادی با سرمایه‌گذاری ۱۲۶ هزار میلیارد تومان عمدتاً توسط بخش خصوصی اجرا شده است، این پروژه‌ها در حوزه‌های متنوعی از جمله آموزش، بهداشت، ورزش، مسکن، آب و فاضلاب، برق، حمل‌ونقل، صنعت و کشاورزی به بهره‌برداری رسیده یا کلنگ‌زنی شده‌اند و تأثیر بسزایی در اشتغال‌زایی داشته‌اند.

وی تأکید کرد: ۱۹۱۰ پروژه افتتاحی منجر به ایجاد ۸۵ هزار فرصت شغلی شده و ۹۴ پروژه کلنگ‌زنی‌شده نیز زمینه اشتغال ۹ هزار نفر را فراهم خواهد کرد.

استاندار تهران با اشاره به نقش شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در هفت شهرستان استان، از تکمیل ۶۶۹ پروژه با اعتباری بالغ بر ۲.۹ هزار میلیارد تومان خبر داد و گفت: تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، که از تأکیدات رئیس‌جمهور و دولت بوده، با مدیریت زمان‌بندی‌شده و تلاش شبانه‌روزی به نتیجه رسیده و کاملاً مشهود است.



توسعه زیرساخت‌های آموزشی و عدالت آموزشی

معتمدیان با اشاره به نهضت عدالت آموزشی و مدرسه‌سازی مورد تأکید رئیس‌جمهور، اظهار داشت: سرانه فضای آموزشی استان در ابتدای دولت چهاردهم ۵.۲۸ مترمربع بود که از میانگین کشوری (۵.۴۸ مترمربع) پایین‌تر است. با تکمیل ۹۹ مدرسه با ۱۱۵۰ کلاس درس، این سرانه به ۵.۴۵ مترمربع افزایش یافته و رتبه استان از ۲۸ به ۲۱ ارتقا یافته است. هدف ما در پایان برنامه هفتم توسعه، دستیابی به سرانه ۶.۱ مترمربع است.

وی افزود: برای اولین بار، شهرداری‌های استان ساخت ۵۰۰ کلاس درس را تقبل کرده‌اند و قول داده‌اند تا پایان سال این کلاس‌ها به بهره‌برداری برسد. همچنین، با استفاده از ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی واحدهای تولیدی، احداث هنرستان‌ها در اولویت قرار گرفته است.

استاندار تهران با اشاره به کمبود نیروی ماهر در صنایع، گفت: تا پایان برنامه هفتم، باید ۵۰ درصد مدارس به هنرستان تبدیل شوند تا هنرآموزان با مهارت‌آموزی، جذب بازار کار شوند. این مدل در کشورهای پیشرفته نتیجه داده و ما نیز در تهران با همکاری وزارت آموزش و پرورش، احداث هنرستان‌های صنعتی را آغاز کرده‌ایم.

پیشرفت در حوزه بهداشت و درمان

در بخش بهداشت، معتمدیان از تمرکز بر تکمیل ۲۶ پروژه درمانی نیمه‌تمام و افزایش ۶۵۰۰ تخت بیمارستانی خبر داد و افزود: بیمارستان ۴۰۰ تختخوابی که سال‌ها به دلیل کمبود منابع متوقف بود، با سرعت در حال تکمیل است و پس از تجهیز، به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی با اشاره به چالش‌های درمانی در شهرستان‌ها، گفت: برخی شهرستان‌های استان با جمعیت معادل یک استان، از امکانات اولیه درمانی محروم‌اند. به همین دلیل، با همکاری وزارت بهداشت، پروژه‌محور عمل می‌کنیم تا سرانه درمانی در این مناطق افزایش یابد.

ارتقای زیرساخت‌های ورزشی

استاندار تهران با اشاره به سرانه ورزشی پایین در استان (۰.۴۳ مترمربع در تهران و ۰.۱۵ مترمربع در شهرستان‌ها در مقایسه با میانگین کشوری ۱.۵ مترمربع)، از اجرای پروژه‌های جدید برای رفع این کمبود خبر داد و گفت: عدم یکپارچگی در سیاست‌های توسعه، از جمله در حوزه ورزش، چالش‌هایی ایجاد کرده که در حال رفع آن هستیم.

چالش‌های حمل‌ونقل و مدیریت یکپارچه

معتمدیان به مشکلات حمل‌ونقل اشاره کرد و گفت: هیچ‌یک از شهرستان‌های استان سند جامع ترافیکی ندارند. اگرچه پروژه‌هایی مانند خط ۱۰ کیلومتری متروی اسلامشهر آغاز شده، اما نیاز به مدیریت یکپارچه حمل‌ونقل در کلان‌شهر تهران احساس می‌شود. قانون مصوب سال ۹۹ مجلس، تشکیل شرکت حمل‌ونقل یکپارچه را تکلیف کرده که در حال پیگیری است.

وی افزود: مهاجرت گسترده، چه اتباع خارجی و چه از سایر استان‌ها، فشار زیادی بر زیرساخت‌های تهران وارد کرده است.



ساماندهی حریم شهر تهران

استاندار تهران با اشاره به تداخل حریم شهر تهران با ۳۱ شهر، اظهار داشت: این تداخل، سال‌ها باعث سردرگمی و مشکلات نظارتی شده بود. با تشکیل اداره کل نظارت در استانداری و استفاده از فناوری‌های ماهواره‌ای، نظارت بر ساخت‌وسازها به‌صورت آنلاین انجام می‌شود. استانداری به‌عنوان دستگاه حاکمیتی، نقش نظارتی و هماهنگی دارد و با تشکیل کارگروه زیربنایی با حضور ۲۱ دستگاه، اجرای قانون را تضمین می‌کنیم.

کاهش بیکاری و توسعه اقتصادی

معتمدیان با تأکید بر دستاوردهای اقتصادی، گفت: نرخ بیکاری استان تهران در سال ۱۴۰۳ به ۴.۸ درصد کاهش یافت و در دو فصل پیاپی پاییز و زمستان به ۳.۴ درصد رسید که در تاریخ کشور بی‌سابقه است. احیای ۹۵ واحد تولیدی راکد، افزایش ظرفیت ۳۰۰ واحد تولیدی و ساماندهی ۲۰ هزار واحد صنعتی با اشتغال ۱۳۵ هزار نفر از دیگر اقدامات است.

وی افزود: بزرگ‌ترین واحد راکد در شمس‌آباد با اعتبار بیش از ۱,۰۰۰ میلیارد تومان راه‌اندازی شد.



شایسته‌سالاری و استفاده از ظرفیت بانوان

استاندار تهران با اشاره به شایسته‌سالاری، از به‌کارگیری بانوان در مناصب مدیریتی خبر داد و گفت: چندین مدیرکل از بانوان انتخاب شده‌اند که در ارزیابی‌ها جزو مدیران موفق بوده‌اند. همچنین، اقدامات بی‌نظیری در ارتقای وضعیت معیشتی پرسنل انجام شده است.

امنیت و مدیریت بحران

معتمدیان با اشاره به امنیت مثال‌زدنی استان تهران، اظهار داشت: علی‌رغم چالش‌های موجود، این امنیت نتیجه مدیریت وزیر کشور و سیاست‌های اجتماعی دولت است. تقویت سازمان‌های اجتماعی، استفاده از ظرفیت مساجد و محلات، و ارتقای ساختارهای مدیریت بحران با همکاری سردار ساجدی‌نیا، از دیگر دستاوردها بوده است.

استاندار تهران با اشاره به سفرهای شهرستانی، گفت: طی ۱۴ سفر شهرستانی، مشکلات ۳۵ ساله مانند واگذاری زمین در شهریار و اندیشه با همکاری شورای عالی معماری و شهرسازی رفع شد. دبیرخانه پیگیری مصوبات در استانداری تشکیل شده و هر هفته جلسات برگزار می‌شود تا عقب‌افتادگی‌ها جبران شود.

معتمدیان در پایان، ضمن تشکر از وزیر کشور و رئیس‌جمهور، تأکید کرد: این کارنامه، نتیجه تلاش جمعی و هماهنگی بین دستگاه‌های ملی و استانی است. ما نه برنامه ارائه می‌دهیم، بلکه کارنامه عملکرد دستگاه‌ها را تقدیم ملت و دولت می‌کنیم.