به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد نگهبان در تشریح این خبر گفت: مرحله بیستم طرح آرامش در شهر به مدت ۶ روز در استان یزد به اجرا درآمد. وی افزود: در این طرح که با محوریت پلیس مبارزه با مواد مخدر و با همکاری کلانتری و پاسگاه‌ها اجرا شد پس از هماهنگی قضائی؛ ۱۱۳ خرده‌فروش و توزیع‌کننده مواد مخدر دستگیر شدند.

به گفته فرمانده انتظامی استان یزد کشف نزدیک به ۵۵ کیلوگرم انواع مواد مخدر از دیگر توفیقات اجرای این طرح بوده است. رئیس پلیس استان یزد تصریح کرد: همچنین در این طرح ۳۶۰ نفر از معتادان تابلو، ولگرد و متجاهر دستگیر و تحویل کمپ‌های بازپروری شدند.