بیش از ۱۲۰ کلاهبردار مرتبط با کنکور دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جواد مختاررضایی، معاون اجتماعی پلیس فتا گفت: تاکنون بیش از ۱۸۰ تارنما شناسایی و بیش از ۱۲۰ نفر در زمینههای مختلف کنکور دستگیر شدهاند. حالا در بحث انتخاب رشته، کلاهبرداران به روشی جدید روی آوردهاند که ادعا میکنند قادر به تغییر رتبه داوطلبان هستند. این یک روش کلاهبرداری است و هیچگونه امکانپذیری برای تغییر رتبه وجود ندارد.
وی افزود: این کلاهبرداران معمولاً در شبکههای اجتماعی خارجی فعالیت دارند و تبلیغات خود را در کانالها و صفحات شبکههای اجتماعی به نمایش میگذارند. تاکنون بیش از ۷۵ درصد از دستگیریهای ما در تلگرام بوده است. آنها با نرمافزارهای مختلف و تغییر در صفحات رتبهها به داوطلبان وعده تغییر رتبه میدهند، اما باید بدانید که این ادعاها کاملاً دروغین است و صرفاً برای کلاهبرداری از شماست.
