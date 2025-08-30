صیادان جوان جاسکی جان ۳ گردشگر را در دریای عمان نجات دادند

به گزارش خبرگزاری مهر، روز گذشته در سواحل روستای بحل، وقتی که امواج شدید دریا قایق یک خانواده گردشگر را در نزدیکی صخره‌های موج‌شکن به تلاطم انداخت، سه نفر از اعضای این خانواده به داخل دریا پرتاب شدند.

در لحظات بحرانی، چهار صیاد جوان که در حال استراحت بر روی صخره‌های موج‌شکن بودند بلافاصله جان خود را در خطر انداختند و به آب زدند.

این چهار صیاد که آنها اهل روستای مذکور بودند با وجود خطرات و امواج سهمگین دریا، پس از ساعاتی تلاش بی‌وقفه توانستند هر سه نفر را که در آستانه مرگ قرار داشتند، نجات دهند.

این قایق صیادی حامل دو خانواده بود که شامل ۸ خانم و ناخدای قایق بود که خوشبختانه به دلیل نجات به موقع توسط این چهار صیاد، جان سالم به در بردند.