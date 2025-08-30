همایش ملی «لرستان شناسی» در لرستان برگزار شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا سپهوند در نشست وزیر میراث‌فرهنگی با فعالان در نشست با فعالان گردشگری و صنایع‌دستی لرستان، اظهار داشت: باتوجه‌به رویداد مهم ثبت جهانی مکان‌های پیش از تاریخ دره خرم‌آباد، برگزاری یک همایش ملی لرستان شناسی در این زمینه ضروری است.

وی بر تأمین اعتبار لازم برای برگزاری این همایش تأکید کرد و افزود: اگر معرفی ظرفیت‌های لرستان به‌خوبی صورت نگیرد، تأثیر مطلوبی در اقتصاد و معیشت جامعه ندارد.

نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: متأسفانه حتی در کتب درسی ما، لرستان بااین‌همه ظرفیت تاریخی و طبیعی معرفی نشده و جا دارد در این زمینه نیز از سوی وزارت میراث‌فرهنگی و آموزش‌وپرورش اقدامات لازم صورت بگیرد.

سپهوند، تصریح کرد: اگر لرستان در این سال‌ها به‌خوبی معرفی می‌شد، می‌توانست اولین مقصد گردشگری در کشور باشد.