  جامعه
  محیط زیست
۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۱۳

سهم تهران از اسقاط خودروهای فرسوده به ۲۰۰ هزار دستگاه رسید

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان تهران از تعیین سهم تهران در برنامه ملی اسقاط خودروهای فرسوده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن عباس نژاد مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان تهران، با اشاره به تکالیف قانونی در زمینه کاهش آلودگی هوا اظهار کرد: موضوع سهم استان تهران از طرح اسقاط خودروهای فرسوده در کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا مطرح و پس از آن در کارگروه استانی با حضور دستگاه‌های مختلف بررسی شد؛ بر همین اساس پس از جمع‌بندی مقرر شد که ۲۰۰ هزار دستگاه خودروی فرسوده به عنوان سهم استان تهران از رده خارج شود.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان تهران تأکید کرد: امیدواریم به زودی سازوکارها و مکانیزم‌های اجرایی آغاز شود تا روند خروج خودروهای فرسوده در پایتخت سرعت بگیرد.

بنابراین گزارش، طبق ماده ۴۷ قانون برنامه هفتم توسعه، سالانه ۵۰۰ هزار دستگاه خودروی فرسوده باید در کشور از رده خارج شود.

