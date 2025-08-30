مسکن یک چالش بزرگ ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید پورمحمدی ظهر امروز در شورای توسعه و برنامهریزی چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: رسانههای بهداشت و درمان در حوزههای مختلف هم در کشور و هم در این استان احصا و مقایسه شود.
وی افزود: این امر برای شهرستانهای دیگر در چهارمحال و بختیاری به تفکیک انجام شود تا تصویر روشنی از رسانهها تهیه شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به اینکه احصا و مقایسه باید در خصوص خانههای بهداشت در سطح استان چهارمحال و بختیاری نیز انجام شود، ادامه داد: برجهای دوقلو شهرکرد که با سرمایهگذاری بسیاری ساخته شده میتواند در اختیار آموزش و پرورش یا مجموعه بهداشت و درمان قرار گیرد این مسئله میتواند با مشورت شهرداری شهرکرد به نتیجه برسد.
پورمحمدی عنوان کرد: قرار بود دانشکده پرستاری بروجن در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به اتمام برسد اما ساخت آن هنوز ادامه دارد.
وی بیان کرد: مولدسازی یکی از موضوعات مهم است که نباید برای اجرای آن خساست به خرج داد، برای تأمین مالی پروژههای نیمهتمام میتوان از این محل استفاده کرد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور تاکید کرد: راهکارهایی برای تأمین آب در مناطق جنوب چهارمحال و بختیاری پیشبینی شود تا مردم دغدغه تأمین آب نداشته باشند، سر خرسان در منطقه یک ابر پروژه است که تا اجرای آن زمان زیادی لازم است.
پورمحمدی تصریح کرد: نگرانیهایی در خصوص تخصیص ارز ترجیحی به واحدهای دامداری وجود دارد، واحدهای بزرگ ارز مورد نیاز خود را دریافت میکنند اما واحدهای کوچک به سهم خود نمیرسند، جهاد کشاورزی باید نظارت داشته باشد تا مبادا واحدهای کوچک و دامپروریهای عشایری بینصیب نمانند.
وی یادآور شد: سه بالگرد برای اختصاص به هلالاحمر پیشبینی شده است، نمایندگان و مدیران چهارمحال و بختیاری پیگیر باشند تا یه دستگاه بالگرد به این استان اختصاص داده شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: فضا برای زیست انسانی باید وجود داشته باشد تا بتوان به موارد دیگر چون ساخت راه، راهآهن و… پرداخته شود.
پورمحمدی افزود: یک گروه از پژوهشگران و مدیران محیط زیست منطقه زاگرس در یک سمینار که قرار است در خارج از کشور برگزار شود، اعزام شوند تا از تجربیات آنان در خصوص مبارزه با آفتهای جنگلخوار استفاده کنند.
وی ادامه داد: قرار شد تفاهمنامهای با وزارت دفاع انجام شود تا تسلیحات و تجهیزاتی چون پهباد و… خریداری شود، جنس استان چهارمحال و بختیاری محیط زیستی است لذا مدیران استانی برای جذب این اقلام مخصوص استان، اقدام کنند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور عنوان کرد: میتوانیم با استفاده از تمهیداتی علاوه بر حفظ جنگلها، آنها را به مکانی برای تقویت معیشت مردم بومی تبدیل کنیم.
پورمحمدی خاطرنشان کرد: نمایندگان مجلس، مدیران آب منطقهای و آب و فاضلاب، محیط زیست، منابع طبیعی و… هفته آینده در تهران حضور داشته باشند تا در خصوص منابع طبیعی، جنگلها و… مربوط به چهارمحال و بختیاری جلسه مفصلی برگزار شود.
وی با اشاره به اینکه بحث راه جز مطالبی است که نیازمند اقدام است، اضافه کرد: موارد در خصوص راههای استان تهیه و به سازمان برنامه و بودجه به جهت رسیدگی ارجاع شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور بیان کرد: مسکن یک چالش بزرگ ملی است، از قرار پولی از مردم گرفتند و آن را تبدیل به هیچ کردند و خانهای هم به مردم تحویل نشده است.
پورمحمدی تاکید کرد: ۵۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور بلاتکلیف است که باید رسیدگی شود.
وی تصریح کرد: اینکه گفته میشود اعتبار استانی در خصوص راه روستایی کم است دو دلیل دارد یا مدیر پیگیری نکرده یا مدیر زیادهخواه است که قابل قبول نیست.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور یادآور شد: در خصوص مدارس، بهداشت و سلامت به جمعبندی خواهیم رسید اما حوزه راه، جهاد کشاورزی و آب حوزههای پیچیدهای است و با توجه به اینکه در آستانه بسته شدن بودجه هستیم مقامات استان موارد در خصوص طرحها و پروژهها را سریعتر بفرستند تا بتوان اقدام کرد.
