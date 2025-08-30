  1. استانها
هیچ توفیقی بالاتر از خدمت در شرایط سخت جامعه نیست

تبریز-استاندار آذربایجان شرقی گفت: مهم‌ترین دستاورد استان، توانمندی در خدمتگزاری در شرایط سخت و دفاع از مردم در برابر حملات رژیم صهیونیستی بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست صبح شنبه در جلسه شورای اداری آذربایجان شرقی با اشاره به کسب رتبه اول در پروژه‌های عمرانی و رتبه دوم اقتصادی کشور در هفته دولت، تاکید کرد: مهم‌ترین دستاورد استان، توانمندی در خدمتگزاری در شرایط سخت و دفاع از مردم در برابر حملات رژیم صهیونیستی بوده است.

استاندار آذربایجان شرقی ضمن تشکر از کارکنان و مردم استان، گفت: آذربایجان شرقی به لحاظ شدت و وسعت حملات رژیم صهیونیستی بالاترین میزان را تجربه کرد و ۷۵ بار مورد حمله قرار گرفت. در یکی از این حملات که ساعت ۵:۱۰ بامداد رخ داد، میزبان رئیس جمهور بودیم و بلافاصله پس از بدرقه ایشان، شورای تأمین تشکیل شد.

وی افزود: هیچ توفیقی بالاتر از توفیق خدمتگزاری در شرایط سخت جامعه پیدا نمی‌شود و مهم‌ترین افتخار ما، پذیرش مسئولیت در این شرایط دشوار است. حتی در زمانی که پرتابه‌ها به استانداری اصابت کرد، همه کارکنان پای کار بودند و توانستیم از لحاظ تأمین نان، اقلام اساسی و بنزین کوچک‌ترین اختلالی نداشته باشیم. همراهی مردم و تلاش نیروهای مسلح نیز در این مسیر بی تأثیر نبود.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به شرایط خاص فرودگاه تبریز، گفت: در حالی که حتی بعضی از فرودگاه‌های کشور آسیبی ندیده بودند، فرودگاه تبریز فعالیت خود را از سر گرفت و وفاق ملی شکل گرفت. این حملات منجر به شهادت ۶۷ نفر و جانبازی ۱۶۷ نفر شد.

وی همچنین به وضعیت سلامت و آموزش پرداخت و تصریح کرد: وضعیت معیشتی پرستاران باید متناسب‌سازی شود و پرداخت‌ها ارتقا یابد. سیستم سلامت مدیون تلاش این افراد است و خروج نیروهای نخبه از سیستم اجرایی هشداردهنده است. برای تقویت نیروهای آینده، باید تعداد نیروهای نخبه افزایش یابد و دستگاه‌های اجرایی از آن حمایت کنند.

استاندار در پایان با اشاره به نهضت مدرسه‌سازی و اصلاح ساختار اداری گفت: از لحاظ پیشرفت، نهضت مدرسه‌سازی وضعیت خوبی دارد. برای اداره جامعه، تمام مؤلفه‌های حکمرانی خوب شامل شفافیت، پاسخگویی و تحول ساختاری نیازمند توجه جدی است.

