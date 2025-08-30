۱۰ سوداگر مرگ در دلفان دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ بهروز بازوند امروز شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در راستای طرح مبارزه با سوداگران مرگ، مأموران انتظامی این شهرستان با اشراف اطلاعاتی ۱۰ سوداگر مرگ را که در امر نگهداری و خریدوفروش مواد مخدر فعالیت داشتند شناسایی و دستگیر کردند.

وی افزود: مأموران پلیس پس از هماهنگی قضائی در بازرسی از مخفیگاه سوداگران مرگ مقدار هشت کیلو و ۵۲۴ گرم تریاک را کشف کردند.

فرمانده انتظامی دلفان، گفت: در ادامه این طرح ۱۲ معتاد متجاهر جمع‌آوری و تحویل مراکز ترک اعتیاد شدند.

سرهنگ بازوند با قدردانی از مشارکت شهروندان در اجرای موفق این طرح، تصریح کرد: شهروندان در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مشکوک، به‌ویژه در زمینه توزیع انواع مواد مخدر، مراتب را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.