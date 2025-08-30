  1. اقتصاد
۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۳۱

انتشار ترجمه «استاندارد مشارکت» سازمان حسابداری موسسات مالی اسلامی

ترجمه استاندارد شماره (12) سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی (AAOIFI) با عنوان «شراکت (مشارکت) و شرکت‌های نوین» منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، ترجمه استاندارد شماره (۱۲) سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی (AAOIFI) با عنوان «شراکت (مشارکت) و شرکت‌های نوین» منتشر شد. این ترجمه در راستای تحقق مسئولیت قانونی بانک مرکزی در زمینه استقرار بانکداری اسلامی تهیه و تدوین شده است.

بنابر این گزارش، دبیرخانه شورای فقهی در راستای اجرای وظایف قانونی خود و با عنایت به ماده (۳) قانون بانک مرکزی مبنی بر «مسئولیت استقرار بانکداری اسلامی» نسبت به ترجمه «استاندارد مشارکت» سازمان AAOIFI اقدام کرده است. علاوه بر این، در مواردی که بین استاندارد آاوفی و مبانی فقه امامیه و مقررات بانکداری بدون ربای ایران تفاوت‌هایی وجود داشته، پانویس‌های تطبیقی با عنوان «توضیح مترجم» درج شده است.

گفتنی است، سازمان آاوفی در کشور بحرین مستقر بوده و از مراجع معتبر بین‌المللی در زمینه «استانداردسازی بانکداری اسلامی» محسوب می‌شود. استانداردهای تدوین شده توسط این سازمان شامل «استانداردهای شریعت» و «استانداردهای حسابداری و حسابرسی» می‌شود که تاکنون به زبان‌های انگلیسی، فرانسوی، روسی و اردو ترجمه شده‌است.

همچنین، در حال حاضر مؤسسات مالی ۴۷ کشور اسلامی و غیراسلامی عضو سازمان یاد شده هستند و بانک‌های مرکزی و نهادهای نظارتی ۲۶ کشور نیز، در این سازمان حضور فعال دارند.

برای دریافت ترجمه «استاندارد مشارکت» سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی اینجا کلیک کنید.

علی فروزان فر

