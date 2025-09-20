ساسان مهرانی عضو کارگروه فنی و استانداردهای جامعه حسابداران رسمی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در حاشیه مجمع عمومی سه‌ساله و انتخابات نهمین دوره شورای‌عالی جامعه حسابداران رسمی ایران که امروز شنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۴ برگزار شد بر ضرورت تقویت واحد حسابرسی داخلی در شرکت‌ها و انطباق ساختار مالی کشور با استانداردهای بین‌المللی تأکید کرد.

مهرانی با بیان اینکه آینده حسابداری و حسابرسی بر پایه ۲ ستون اصلی یعنی وجود واحد حسابرسی داخلی و مدیریت ریسک استوار است، گفت: هرچقدر این بخش‌ها در شرکت‌ها قوی‌تر شوند، حجم کار حسابرس کاهش یافته و اطمینان به صورت‌های مالی و افشاهای اطلاعاتی بیشتر خواهد شد.

استاد تمام دانشگاه تهران با اشاره به مشکلات ساختار حسابداری شبکه بانکی تصریح کرد: حتی اگر تحریم‌ها لغو و همکاری با FATF ممکن شود، همچنان ساختار حسابداری بانک‌ها با استانداردهای بین‌المللی هماهنگی ندارد.

وی بیان کرد: بانک‌های ما باید علاوه بر رعایت ضوابط داخلی، صورت‌های مالی خود را بر اساس استانداردهای جهانی تهیه کنند تا تعاملات بین‌المللی و شفافیت گزارش‌ها افزایش یابد.

عضو کمیته حسابداری دفتر گسترش و برنامه‌ریزی وزارت علوم افزود: متأسفانه در ایران، بانک مرکزی، سازمان بورس و وزارت اقتصاد هر یک فهرست جداگانه‌ای از حسابرسان معتمد ارائه می‌کنند. اگر همه به یک چارچوب بین‌المللی پایبند باشند، این پراکندگی و بلبشو از بین می‌رود.

این عضو شورای راهبردی آموزش و بهسازی منابع انسانی دیوان محاسبات کشور در ادامه با بیان اینکه شفاف‌سازی درآمدها ضروری است و ما نباید برای خودمان کار را سخت‌تر کنیم، درباره استقلال مالی حسابرسان گفت: مؤسسات حسابرسی در ایران علاوه بر خدمات حسابرسی، خدماتی چون مشاوره مالی ارائه می‌دهند. مهم رعایت استانداردهاست؛ جایی که حسابرسی انجام می‌دهند نباید خدمات مالی ارائه کنند، اما سایر فعالیت‌های قانونی بلامانع است.

استاد تمام دانشگاه تهران در پایان به مسئله «دولتی یا خصوصی بودن مؤسسات» پرداخت و اظهار داشت: قدرت دولتی‌ها در ایران بیشتر شده که این خود یک معضل است. جامعه حسابداران رسمی باید با حفظ استقلال و نظارت مؤثر بر همه اعضا، این مشکلات را حل کند.