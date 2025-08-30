پانسیون پزشکان مرکز دهداران افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام جلال پور ظهر شنبه در جمع خبرنگاران گفت: یکی از عوامل اصلی ماندگاری پزشکان و بیتوته بودن آن‌ها در مراکز خدمات جامع سلامت، وجود محل زیست مناسب پزشکان است و ما با احداث مکان‌های مناسب تمام تلاشمان را می‌کنیم تا راه ارائه خدمات سلامت با کیفیت بالاتر به مردم با حضور همیشگی پزشکان هموار شود.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان دشتستان افزود: پانسیون پزشک مرکز خدمات جامع سلامت دهداران از توابع بخش شبانکاره در زمینی به مساحت ۱۰۰ مترمربع و اعتبار ۴۰ میلیارد ریال احداث و تجهیز شده است.

جلال پور تصریح کرد: روستای دهداران دارای ۵ هزار و ۵۴۷ نفر جمعیت و همچنین ۶ خانه بهداشت است و در مرکز خدمات جامع سلامت دهداران نیز تیم سلامت که متشکل از پزشک، بهیار و ماما است به مردم خدمات بهداشتی و درمانی ارائه می‌کنند.

افتتاح پانسیون دو واحدی پزشکان مرکز دهداران با حضور مسئولین شهرستانی و محلی در هفته دولت به‌صورت ویدئوکنفرانس در سالن بخشداری شهر شبانکاره آغاز شد.