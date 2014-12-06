به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رئیسی صبح شنبه در نشست با مسئولان شهرستان دشتستان اظهار داشت: تلاش‌های بسیار زیادی به منظور توسعه بخش سلامت در استان بوشهر صورت گرفته است و در شهرستان دشتستان نیز طرح‌های بسیار خوبی اجرایی شده است.

وی از توسعه زیرساخت‌های بهداشت و درمان در شهرها و روستاهای دشتستان خبر داد و بیان داشت: امسال 20 پزشک متخصص در شهرستان دشتستان مستقر شده است که باعث تقویت کادر پزشکی در این شهرستان شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به مشکلات بهداشت و درمان شبانکاره اشاره کرد و ادامه داد: یکی از مشکلات مطرح شده در این بخش، افزایش تعداد پزشکان است که در این زمینه برنامه‌ریزی خوبی صورت گرفته است.

وی همچنین از تکمیل امکانات و استقرار تجهیزات دندانپزشکی در مرکز بهداشتی و درمانی شبانکاره خبر داد و افزود: استقرار موارد یاد شده جزو برنامه‌های کوتاه مدت است و در میان مدت و بلند مدت نیز کارهای بسیار خوبی انجام خواهد شد.

رئیسی از خرید دستگاه مانیتورینگ قلبی برای مرکز شبانکاره خبر داد و خاطرنشان ساخت: تا پایان امسال نیز برای افتتاح خانه بهداشت سراج‌آباد و راه‌اندازی دندانپزشکی روستای دهداران برنامه داریم.

وی از تکمیل پانسیون پزشکان شبانکاره با امکانات رفاهی مناسب در شبانکاره خبر داد و گفت: از نشر شاخص‌های جمعیتی در حال حاضر امکان استقرار بیمارستان در شبانکاره وجود ندارد و تلاش داریم زمینه توسعه خانه‌های بهداشت و افزایش تجهیزات در مراکز درمانی این بخش را فراهم کنیم.