به گزارش خبرنگار مهر، آرش زره تن لهونی عصر دوشنبه در مراسم تکریم و معارفه فرمانده انتظامی استان با گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر اظهار داشت: در طول یک سال گذشته شاهد همدلی و هماهنگی مثال‌زدنی میان اعضای شورای تأمین استان بودیم که نقش مهمی در ارتقای امنیت و آرامش کردستان داشت.

وی گفت: سردار علی آزادی طی هفت سال مسئولیت خود در استان با مدیریت شایسته، همدلی در شورای تأمین و همراهی مردم توانست امنیت پایدار و آرامش اجتماعی را در کردستان رقم بزند.

وی افزود: سردار آزادی به عنوان یکی از اعضای مؤثر شورای تأمین و فرمانده انتظامی استان با مدیریت هوشمندانه و اخلاق‌مدارانه توانست مأموریت‌های گسترده فراجا از مرزها تا شهرها و روستاها را به بهترین شکل ساماندهی کند و به همین دلیل هم در میان نیروهای تحت امر، هم در میان مدیران و هم نزد مردم فردی خوشنام و مورد احترام است.

استاندار کردستان با اشاره به نقش مهم نیروهای انتظامی در تأمین امنیت خاطرنشان کرد: اگر امروز شاهد پیشرفت‌ها و خدمات گسترده در استان هستیم، بخشی از آن مرهون امنیتی است که نیروی انتظامی با ایثار و تلاش شبانه‌روزی فراهم کرده است.

لهونی ضمن تقدیر از خدمات سردار آزادی طی هفت سال مسئولیت در استان، تصریح کرد: رضایت همکاران و مردم از عملکرد ایشان نشان می‌دهد که مدیریت موفقی داشته‌اند و ما قدردان زحمات ایشان هستیم.

وی در پایان با معرفی سردار الهی به عنوان فرمانده جدید انتظامی کردستان اظهار داشت: ایشان از فرماندهان شایسته و توانمند نیروی انتظامی هستند و امیدواریم در مسئولیت جدید نیز همچون گذشته موفق و سربلند باشند.