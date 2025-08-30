  1. استانها
۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۱۱

سر محیط بانی زیویه در شهرستان سقز افتتاح شد

سنندج_مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کردستان از افتتاح سر محیط بانی زیویه در شهرستان سقز به مناسبت گرامیداشت هفته دولت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد زندی ظهر شنبه در آئین افتتاح پاسگاه محیط بانی زیویه گفت: ایجاد و تجهیز پاسگاه‌های محیط بانی یکی از اقدامات اساسی در تقویت زیرساخت‌های حفاظتی و ارتقای توان یگان محیط زیست است.

وی بیان کرد: پاسگاه سر محیط بانی با قرار گرفتن در منطقه حساس عبدالرزاق و با هدف افزایش ضریب امنیت زیستگاه‌ها و حفاظت از گونه‌های ارزشمند جانوری به ویژه قوچ و میش ارمنی راه اندازی شده است.

مدیرکل محیط زیست کردستان خاطرنشان کرد: بروز کردن پایش و کنترل و رفتن به سمت تجهیزات الکترونیکی و پهباد سعی در رصد منطقه به صورت آنلاین و شبانه روزی به بهبود مدیریت حفاظتی و کاهش تهدیدات ناشی از عوامل انسانی کمک شایانی خواهد کرد.

وی گفت: این سرمحیط بانی واقع در منطقه حفاظت شده عبدالرزاق و در روستای زیویه در زمینی به مساحت ۵۰۰ متر مربع و در دو طبقه و از محل اعتبارات ملی و استانی و مسولیت‌های اجتماعی و همیاری مشارکت‌های مردمی به مرحله بهربرداری رسید و در حال حاضر با ۹ نفر نیرو محیطبان شبانه روزی مشغول گشت و کنترل در مناطق هستند.

