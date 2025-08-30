سر محیط بانی زیویه در شهرستان سقز افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد زندی ظهر شنبه در آئین افتتاح پاسگاه محیط بانی زیویه گفت: ایجاد و تجهیز پاسگاههای محیط بانی یکی از اقدامات اساسی در تقویت زیرساختهای حفاظتی و ارتقای توان یگان محیط زیست است.
وی بیان کرد: پاسگاه سر محیط بانی با قرار گرفتن در منطقه حساس عبدالرزاق و با هدف افزایش ضریب امنیت زیستگاهها و حفاظت از گونههای ارزشمند جانوری به ویژه قوچ و میش ارمنی راه اندازی شده است.
مدیرکل محیط زیست کردستان خاطرنشان کرد: بروز کردن پایش و کنترل و رفتن به سمت تجهیزات الکترونیکی و پهباد سعی در رصد منطقه به صورت آنلاین و شبانه روزی به بهبود مدیریت حفاظتی و کاهش تهدیدات ناشی از عوامل انسانی کمک شایانی خواهد کرد.
وی گفت: این سرمحیط بانی واقع در منطقه حفاظت شده عبدالرزاق و در روستای زیویه در زمینی به مساحت ۵۰۰ متر مربع و در دو طبقه و از محل اعتبارات ملی و استانی و مسولیتهای اجتماعی و همیاری مشارکتهای مردمی به مرحله بهربرداری رسید و در حال حاضر با ۹ نفر نیرو محیطبان شبانه روزی مشغول گشت و کنترل در مناطق هستند.
نظر شما