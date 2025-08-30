  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۰۴

کمین های «الزیتون» چگونه اشغالگران را در تله گرفتار می‌کند؟+فیلم

کمین های «الزیتون» چگونه اشغالگران را در تله گرفتار می‌کند؟+فیلم

کارشناس امور رژیم صهیونیستی می گوید که کمین های «الزیتون» نظامیان اشغالگر را در تله گرفتار می کند اما سانسور نظامی اسرائیل مانع از انتشار اطلاعات کافی درباره ماهیت این اتفاقات می شود.

کد خبر 6574770

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها