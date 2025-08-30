https://mehrnews.com/x38TmZ ۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۰۴ کد خبر 6574770 بین الملل غرب آسیا و آفریقای شمالی بین الملل غرب آسیا و آفریقای شمالی ۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۰۴ کمین های «الزیتون» چگونه اشغالگران را در تله گرفتار میکند؟+فیلم کارشناس امور رژیم صهیونیستی می گوید که کمین های «الزیتون» نظامیان اشغالگر را در تله گرفتار می کند اما سانسور نظامی اسرائیل مانع از انتشار اطلاعات کافی درباره ماهیت این اتفاقات می شود. کد خبر 6574770 کپی شد مطالب مرتبط یک کارشناس عرب: حماس یک نظامی صهیونیست را اسیر کرده است اثر کاریکاتوریست مطرح یمنی درباره تارومار شدن صهیونیستها در غزه+تصویر ابوعبیده: رزمندگان مقاومت درس سختی به متجاوزان خواهند داد برچسبها غزه جنگ غزه جنبش حماس مقاومت فلسطین فلسطینیان رژیم صهیونیستی
