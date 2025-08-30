بزرگترین یادمان شهدای گمنام استان و فاز نخست میدان نماز در گوگد

حسینعلی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به هفته دولت، در طرح ۶۵ سال عمرپر برکت و ۶۵ پروژه عمرانی شهید سلامی اظهار کرد: از اینکه برنامههای خود را با یاد و نام شهدای گمنام آغاز کردیم سپاسگزارم. یادمان ۱۴ شهید گمنام که از سال ۱۳۹۲ در این مکان آرام گرفتهاند، با تلاشهای انجامشده طی چهار سال گذشته و با اعتباری بالغ بر دو و نیم میلیارد تومان ساخته شد و امروز به بهرهبرداری میرسد.
وی با قدردانی از همه کسانی که در این مسیر نقشآفرینی کردند، افزود: ارتفاع این یادمان از کف زمین تا بالای گنبد حدود ۱۵ متر است که به عنوان بزرگترین یادمان شهدای گمنام در استان اصفهان معرفی میشود. این موضوع بنا بر اعلام سرهنگ رضا نیز نقطه قوتی برای شهر است و میتواند یکی از نشانههای شاخص فرهنگی و مذهبی برای مردم باشد.
شهردار گوگد ادامه داد: تمام مراسمات شهری در پارک لاله و میدان شهدای گمنام برگزار میشود و هر هفته برنامههای فرهنگی متنوعی در این مکان شکل میگیرد. با توجه به اینکه پارک لاله یکی از پرمخاطبترین فضاهای تفریحی شهر است، میتواند به محلی مناسب برای اجرای برنامههای فرهنگی تبدیل شود.
وی در آئین افتتاح میدان نماز و بلوار منتهی به میدان شهدای گمنام تصریح کرد: پیش از اجرای این طرح، عبور ماشینآلات سنگین و سبک از این مسیر موجب بروز مشکلات فراوانی برای شهروندان و افزایش تصادفات میشد. همچنین وجود فروشگاه کوثر، باسکول و کارگاههای مزاحم در حاشیه مسیر، تردد را با مشکلات عدیدهای مواجه کرده بود.
به گفته وی: با همکاری اداره راه و شهرسازی و تلاش شهرداری، طراحی و اجرای این پروژه در دستور کار قرار گرفت و شرکت صنعت راه گلپایگان به عنوان پیمانکار عملیات را برعهده داشت. خوشبختانه ظرف مدت حدود ۵ ماه این تقاطع، بلوار و دو میدان تکمیل شد که امروز فاز نخست آن شامل احداث میدانها و بلوارها به بهرهبرداری میرسد. برای اجرای این پروژه حدود ۲۵۰ تن آسفالت توسط اداره راهداری اختصاص داده شد.
شهردار گوگد با بیان اینکه این جاده یکی از ورودیهای اصلی شهرستان گلپایگان است و در گذشته تصادفات متعددی در آن رخ میداد، عنوان کرد: با پیگیریهای مستمر مردم و همکاری فرمانداران سابق و فعلی، نماینده محترم مجلس، اعضای شورای اسلامی شهر و اداره راهداری، این طرح به سرانجام رسید. انشاءالله در فاز دوم پس از ساماندهی میدان نماز، موضوع تکمیل روشنایی منطقه نیز اجرایی خواهد شد که پیشبینی میشود ظرف ۱۰ روز آینده به بهرهبرداری برسد.
محمدی خاطرنشان کرد: انتقال کارگاههای مزاحم شهری به حاشیه کمربندی از دیگر برنامههای پیشبینیشده در این طرح است تا مشکلات مردم کاهش یابد.
وی تصریح کرد: تاکنون حدود ۲۴ میلیارد تومان برای این پروژه هزینه شده که از این میزان، سه و نیم میلیارد تومان صرف آزادسازی و تملک اراضی شده است. تلاش داریم تا دهه فجر، فاز دوم پروژه شامل ساماندهی منظر شهری و تکمیل میدان نماز نیز آماده شود تا مردم از ثمرات این طرح بهرهمند شوند.
نظر شما