  1. هنر
  2. تئاتر
۸ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۰۱

آغاز پیش‌تولید پروژه اپراتیک-سینمایی «آه از تن برخواسته» صابر ابر

آغاز پیش‌تولید پروژه اپراتیک-سینمایی «آه از تن برخواسته» صابر ابر

مراحل پیش‌تولید پروژه اپراتیک-سینمایی «آه از تن برخواسته» کار مشترک صابر ابر و آمین فیض‌آبادی آغاز شد.

دریافت 32 MB

به گزارش خبرنگار مهر، مراحل پیش تولید پروژه‌ اُپراتیک-سینمایی «آه از تَن برخواسته» به طراحی و کارگردانی صابر ابر و آمین فیض‌آبادی و تهیه‌کنندگی مجموعه «این/جا میان شهر» کلید خورد.

این اجرای چندبُعدی، که برپایه گفتمان صحنه و تصویر تا بدن و از صدا تا حرکت شکل گرفته، مرزهای اپرا، سینما و نمایش را در هم می‌آمیزد و روایتی تاریخی و خیالی از تجربیات شخصی، عاطفی و عرفانی مولانا جلال‌الدین رومی را در بستری هم‌زمان تاریخی و معاصر به تصویر می‌کشد.

گروه تئاتر «سکوتِ گوشت» بعد از اجرای قسمت سوم تریلوژی «بورش و خون» برای اجرای «آه از تن برخواسته» آماده خواهد شد.

«آه از تَن برخواسته»‌ در تهران روی صحنه خواهد رفت و معرفی عوامل آن به زودی انجام می‌شود.

کد خبر 6574814
فریبرز دارایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها