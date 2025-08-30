به گزارش خبرنگار مهر، مراحل پیش تولید پروژه‌ اُپراتیک-سینمایی «آه از تَن برخواسته» به طراحی و کارگردانی صابر ابر و آمین فیض‌آبادی و تهیه‌کنندگی مجموعه «این/جا میان شهر» کلید خورد.

این اجرای چندبُعدی، که برپایه گفتمان صحنه و تصویر تا بدن و از صدا تا حرکت شکل گرفته، مرزهای اپرا، سینما و نمایش را در هم می‌آمیزد و روایتی تاریخی و خیالی از تجربیات شخصی، عاطفی و عرفانی مولانا جلال‌الدین رومی را در بستری هم‌زمان تاریخی و معاصر به تصویر می‌کشد.

گروه تئاتر «سکوتِ گوشت» بعد از اجرای قسمت سوم تریلوژی «بورش و خون» برای اجرای «آه از تن برخواسته» آماده خواهد شد.

«آه از تَن برخواسته»‌ در تهران روی صحنه خواهد رفت و معرفی عوامل آن به زودی انجام می‌شود.