مشاور عالی وزیر بهداشت: با پدیده زیرمیزی پزشکان مخالفیم

علی جعفریان، مشاور عالی و جانشین وزیر بهداشت، در پاسخ به پرسشی درباره پدیده «زیرمیزی» در برخی بیمارستانهای خصوصی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر گفت: مسئله زیرمیزی اصولاً زمانی برطرف خواهد شد که پرداختیهای حوزه سلامت به شکل صحیح و بهموقع انجام شود. وقتی پزشکی را به جایی اعزام میکنیم و حقوق او تنها حدود ۱۷ میلیون تومان است، طبیعی است که بدون دریافت وجه از بیمار، تأمین معیشتش دشوار میشود.
به گفته وی؛ بنابراین تا زمانی که نتوانیم تعرفهها را به شکل منطقی اصلاح و پرداختها را بهموقع انجام کنیم، این معضل بهطور کامل قابل حل نخواهد بود، با این حال، برخورد نظارتی با این تخلف صورت میگیرد و هر جا شکایتی از سوی بیمار مطرح شود، تعزیرات حکومتی ورود کرده و رسیدگی میکند. وزارت بهداشت نیز اساساً با چنین پدیدهای مخالف است.
بازسازی بیمارستانهای جنگزده بر عهده دولت است
وی در ادامه درباره بازسازی مراکز درمانی آسیبدیده در جنگ اظهار کرد: در بحث بازسازی مناطق جنگی، این مسئولیت عمدتاً برعهده دولت است و ورود خیرین در این حوزه اولویت اصلی نیست و مهمترین بیمارستانی که آسیب جدی دیده بود، بیمارستان فارابی کرمانشاه بود و سایر مراکز خسارت کمتری متحمل شدند و خوشبختانه بخش عمدهای از این مراکز به چرخه خدمت بازگشتهاند و از این نظر مشکلی بابت کمبود تخت ایجاد نخواهد شد.
به گفته جعفریان؛ در تأمین منابع نیز هر جا امکان استفاده از بودجه دولتی باشد، از همان مسیر اقدام میکنیم و در مواردی هم از ظرفیت خیرین بهره میگیریم. البته برخی معتقدند که تعداد بیمارستانها بیش از حد است و باید به جای ساخت مراکز جدید، به ساماندهی موجودی پرداخت.
