به گزارش خبرگزاری مهر، زهره پریرخ نویسنده کودک و نوجوان از انتشار مجموعه ۱۰ جلدی «گیاهان در معرض انقراض» توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خبر داد و گفت: این مجموعه در ادامه مجموعه «آهای، مواظب ما باشید!» است که در مورد جانداران در معرض انقراض ایران بود.
وی با اشاره به اینکه تقریباً کار رو به پایان است، گفت: ۱۰ نویسنده هستیم که هر کدام یک داستان نوشتیم. بدینترتیب ۱۰ داستان در مورد مهمترین گونههای گیاهی کشورمان که در معرض نابودی هستند در یک مجموعه گردآوری شده است.
این نویسنده کودک و نوجوان «آهای، مواظب ما باشید!» را یکی از طرحهای موفق خود در کانون پرورش فکری کودک و نوجوان دانست و افزود: خوشبختانه این مجموعه که برای گروه سنی بالای ۹ سال (نونهال) است مورد استقبال مخاطبان واقع شد. بچهها با خواندن این مجموعه یاد میگیرند چهطور به محیط زیست، گیاهان و حیوانات کمک کنند.
وی ادامه داد: کتاب «آی قصه قصه قصه» برای حدود ۴۰ سال قبل است که خیلی خوب در فروشگاهها و کتابخانههای کانون دیده شد. در مورد مجموعه «بازی با الفبا» نیز در ارتباطات مختلف بازخورد خوبی گرفتم.
پریرخ با اشاره به اینکه ادبیات پدیده مستقلی است که مقدار زیادی احساس دارد، گفت: اما توجه به نیاز مخاطب بسیار مهم است و نویسندگان باید به این مسئله دقت کنند.
وی با بیان اینکه کانون باید در نشر کتاب کودک و نوجوان حرف اول را بزند، گفت: کانون پرورش فکری، کتابخانههای بسیار خوب در سراسر کشور، مربیان دلسوز، سالن تئاتر و امور سینمایی دارد. این امکانات را ناشر دیگری ندارد. پس کانون باید با فکر و سلیقه خوب در حوزه کتاب کودک و نوجوان اول باشد.
این نویسنده کودک و نوجوانان گفت: نویسندگان، شاعران و تصویرگران باید به عنوان جریان ملی با کانون در امتداد تولید آثار هر چه بهتر همراهی و همکاری کنند.
وی افزود: در مدت ۴۰ سالی که در کانون فعالیت میکنم، متوجه شدم نیروهای کانون همیشه مایل و مشتاق به ارائه کار خوب هستند. بنابراین باید آنها را حمایت کرد.
این نویسنده کودک و نوجوان، فراهم کردن یک سری پشتیبانیها و حمایتها را از ضرورتهای حرکت رو به جلو دانست و گفت: ادبیات کودک و نوجوان خوشبختانه نیروهای دلسوز و مشتاقی دارد اما فراموش نکنیم هر کاری حمایت میخواهد. هر مربی، نویسنده و تصویرگر حمایت احساسی، فکری و مالی میخواهد. اگر نویسندگان حمایت شوند، کودکان حمایت میشوند و اگر کودکان حمایت شوند یک سرزمین حمایت میشود.
