پیام «سلام بر جنگل» دوست داشتن و مراقبت از طبیعت است

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «سلام بر جنگل» که به دوست داشتن و مراقبت از طبیعت و حیوانات، به‌ویژه حیوانات در معرض انقراض می‌پردازد، توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر شد.

اعظم بزرگی نویسنده کتاب سلام بر جنگل گفت: محسن و نرگس دو تا از شخصیت‌های این کتاب برگرفته از شخصیت‌های پویانمایی بچه‌زرنگ هستند که با زرنگی خاصی با پدر همراه می‌شوند و به جنگل می‌روند. آنها بچه شوکایی که در گودال گرفتار شده است را نجات می‌دهند.

وی با بیان این‌که «سلام بر جنگل» به نوعی کار محیط زیستی و تلنگری برای بچه‌هاست، افزود: پیام این کتاب دوست داشتن و مراقبت از طبیعت و حیوانات است به ویژه حیواناتی که در کشور خودمان در معرض انقراض هستند.

این نویسنده آشنایی بچه‌ها با محیط زیست را ضروری دانست، گفت: بسیاری از مسائل و مهارت‌ها از جمله دوست داشتن طبیعت و حیوانات باید از کودکی آموزش داده شود. باید در قالب ادبیات توجه بچه‌ها را به طبیعت و حیوانات جلب کنیم تا آن‌ها را دوست داشته باشند.

وی با اشاره به این‌که نوشتن «سلام بر جنگل» سه ماه طول کشید، گفت: این کتاب را چندین بار بازنویسی کردم و در نهایت به آنچه که امروز مشاهده می‌کنید، رسیدم.

بزرگی با بیان این‌که بسیاری از ناشران به‌طور تخصصی درباره محیط زیست کار می‌کنند، گفت: بیشتر آثار در این حوزه، ترجمه است. البته چند سالی است در حوزه تألیف نیز اتفاق‌هایی افتاده است.

وی افزود: به هر حال همه ما و هم‌چنین بچه‌ها با ادبیات تألیف آشناتر هستیم زیرا این ادبیات بومی‌تر است. نمونه بومی کار محیط زیستی را در «سلام بر جنگل» می‌بینیم. این کتاب درباره شوکاست که در معرض انقراض قرار دارد.

این نویسنده درباره دیگر آثاری که در کانون به چاپ رسانده است، گفت: کتاب‌های «لاک‌پشت پروانه» و «جای من اینجاست» در سال‌های گذشته توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر شد که مورد استقبال واقع شد. امیدوارم «سلام بر جنگل» نیز مورد پسند بچه‌ها قرار گیرد. امیدوارم همه کمک کنیم تا محیط زیست سالم‌تر و زیباتر بماند و در حفاظت آن کوشا باشیم.

کتاب «سلام بر جنگل» با تصویرگری نرگس دلاوری مشتمل بر ۲۴ صفحه برای گروه سنی بالای ۷ سال (نوخوان) در شمارگان دو هزار نسخه با قیمت ۸۰ هزار تومان توسط انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به چاپ رسیده است.