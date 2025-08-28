  1. استانها
۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۱۶

۱۱ مدرسه در استان ایلام کلنگ زنی شد

ایلام - ۱۱ مدرسه در استان ایلام با حضور وزیر دادگستری کلنگ زنی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر دادگستری در آیین کلنگ‌زنی همزمان پروژه‌های نهضت توسعه عدالت آموزشی در استان ایلام به مناسبت هفته دولت ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، گفت: تمام تلاش رییس‌جمهور و هیات دولت برای حل مشکلات کشور به ویژه رفع مشکلات حوزه آموزش و پرورش است.

امیرحسین کاظمی ادامه داد: جلسات مستمری برای بحث مدرسه‌سازی با دستور رییس جمهور برگزار شد و تصمیمات خوبی در این جلسات اتخاذ گردید.

وی با تاکید ویژه بر موضوع آموزش و پرورش، خاطرنشان کرد: ایران قوی و مقتدر با دانش آموزان آن ساخته می‌شود.

براسای این گزارش، امروز با حضور وزیر دادگستری و استاندار ایلام، ۱۱ مدرسه در سطح استان با مجموعه اعتبار ۶,۰۰۰ میلیارد ریال کلنگ‌زنی شد.

