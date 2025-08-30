به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور عصر روز شنبه ۸ شهریور ماه در نشست خبری با خبرنگاران اسامی نفرات برتر آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ در ۵ گروه آزمایشی را اعلام کرد.

رضا محمدی با آرزوی سلامتی و موفقیت برای متقاضیان آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ اسامی نفرات برتر در گروه‌های آزمایشی علوم تجربی، علوم انسانی، علوم ریاضی و فنی، هنر و زبان‌های خارجی را اعلام کرد.

بر اساس اعلام معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری، این اسامی بر اساس نتایج نوبت اول و دوم آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ و نمره کل سابقه تحصیلی دریافتی از وزارت آموزش و پرورش منتشر شده است.

به گزارش مهر، تعداد ۹۵۷ هزار و ۷۹۸ نفر در نوبت اول آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ و تعداد ۸۲۲ هزار و ۹۵۳ نفر در نوبت دوم آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ شرکت کرده‌اند که با توجه به اینکه برخی داوطلبان در یک یا چند گروه آزمایشی شرکت کرده‌اند پیش بینی می‌شود حدود یک میلیون و ۱۲۰ هزار نفر در مرحله انتخاب رشته شرکت کنند.