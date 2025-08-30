افتتاح متمرکز پروژه های عمرانی و اقتصادی رامیان با اعتبار ۴۰۲ میلیارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حمیدی شامگاه در مراسم متمرکز افتتاح پروژه‌های عمرانی و اقتصادی شهرستان رامیان اظهار کرد: میزان اعتبارات این پروژه‌ها مبلغ ۴۰۲ میلیارد تومان است که زمینه اشتغال مستقیم برای ۶۰۱ نفر را فراهم کرده است.

وی افزود: این پروژه‌ها ۳۲۳ میلیارد تومان در حوزه عمرانی و ۷۹ میلیارد تومان مربوط به بخش اقتصادی می‌شود.

معاون استاندار گلستان در این مراسم ضمن تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، اظهار کرد: رفتار و منش شهیدان دولت، الگویی ماندگار برای خدمت صادقانه و بی‌ریا به مردم است

حمیدی با اشاره به شرایط دشوار کشور، ازجمله تحریم‌ها و جنگ ترکیبی، تأکید کرد: دولت باوجود محدودیت منابع، با اخلاص و تلاش شبانه‌روزی در مسیر خدمت به مردم گام برداشته است.