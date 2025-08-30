مهلت انتخاب رشته های بدون آزمون کاردانی به کارشناسی ۱۴۰۴ تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، متقاضیان ثبت‌نام در مجموعه‌هایی که پذیرش آنها در برنامه پذیرش کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۴۰۴ صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی (معدل کاردانی) صورت می‌گیرد، می‌توانند تا پایان روز دوشنبه ۱۰ شهریور نسبت به ثبت‌نام و انتخاب رشته اقدام کنند.

ضرورت دارد متقاضیان در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت نام و اطلاعیه منتشر شده مورخ ۲۵ خرداد و همچنین اصلاحات مندرج در اطلاعیه مورخ ۳ شهریور به درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش مراجعه و نسبت به ثبت‌نام و انتخاب کدرشته‌محل‌های مورد علاقه خود اقدام کنند.

در ضمن متقاضیانی که قبلاً ثبت‌نام خود را در این مرحله تکمیل و کدِ رهگیری دریافت کرده‌اند در صورت تمایل می توانند تا پایان روز دوشنبه ۱۰ شهریور نسبت به مشاهده و یا ویرایش اطلاعات ثبت‌نامی و کدرشته‌محل‌های انتخابی خود اقدام کنند.