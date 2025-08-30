راز موفقیت رتبه دوم تجربی از قم، تعادل میان مطالعه و زندگی شخصی

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: کنکور سراسری در ایران، سال‌هاست به‌عنوان یکی از مهم‌ترین میدان‌های رقابت علمی جوانان شناخته می‌شود، آزمونی سرنوشت‌ساز که نه تنها آینده تحصیلی، بلکه مسیر شغلی و حتی زندگی بسیاری از داوطلبان را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.

فشار روحی و روانی، حجم بالای منابع درسی، رقابت شدید میان صدها هزار داوطلب و انتظارات خانواده و جامعه، این مسیر را به چالشی پیچیده و دشوار تبدیل کرده است.

در چنین شرایطی، دستیابی به رتبه‌های برتر تنها حاصل مطالعه صرف یا ساعات طولانی نشستن پشت میز نیست، بلکه نیازمند ترکیبی از برنامه‌ریزی دقیق، استمرار، مدیریت زمان، تعادل روحی و انگیزه پایدار است.

در میان انبوه داوطلبانی که هر سال در این رقابت ملی شرکت می‌کنند، معدود افرادی هستند که می‌توانند مرزهای محدودیت را پشت سر بگذارند و نام خود را در صدر فهرست پذیرفته‌شدگان ثبت کنند.

محمد آیدین منفرد، دانش‌آموزی از شهر قم، با کسب رتبه دوم کشوری گروه علوم تجربی در کنکور سراسری ۱۴۰۴ و تراز چشمگیر ۱۳۴۳۵، یکی از همین چهره‌های موفق استث

فردی که توانست با تکیه بر اصولی چون استمرار در مطالعه، آغاز زودهنگام جمع‌بندی، تحلیل مستمر آزمون‌ها و نگاه مثبت به مسیر، جایگاه ویژه‌ای را در این رقابت به دست آورد.

داستان موفقیت او تنها یک روایت فردی از سخت‌کوشی نیست، بلکه نمونه‌ای الهام‌بخش از چگونگی غلبه بر موانع و فشارهای سنگین کنکور است.

منفرد در گفتگوی، تأکید می‌کند که ساعات طولانی مطالعه اگرچه مهم است، اما بدون روحیه متعادل، انگیزه درونی و استفاده درست از زمان نتیجه‌بخش نخواهد بود.

وی از تجربه‌های ارزشمندی سخن می‌گوید که فراتر از یک رتبه است و تجربه‌هایی که نشان می‌دهد می‌توان در دل سختی‌های این مسیر، درس‌های بزرگی همچون صبر، استقامت، امید و مدیریت شرایط را آموخت.

گفت‌وگوی پیش‌رو فرصتی است برای بازخوانی این تجربه ارزشمند، تجربه‌ای که به‌خوبی روشن می‌کند موفقیت در کنکور، بیش از هر چیز، حاصل نگاهی هوشمندانه به مسیر است نه صرفاً نتیجه یک آزمون چهارساعته.

در ادامه، محمد آیدین منفرد از روزهای پرچالش اما سازنده خود، از برنامه‌ریزی و راهکارهای شخصی گرفته تا حمایت خانواده و امید به آینده می‌گوید، روایتی که می‌تواند چراغ راهی برای نسل امروز داوطلبان باشد.

محمد آیدین منفرد، رتبه دوم گروه علوم تجربی کنکور سراسری ۱۴۰۴، مسیر موفقیت خود را در نقش مطالعه مستمر، همراهی خانواده و مدیریت زمان در کسب این نتیجه بیان می‌کند.

این داوطلب قمی برتر کنکور تجربی با بیان اینکه روزانه به‌طور میانگین ۱۰ ساعت مطالعه داشته است، اظهار کرد: در طول دوران آمادگی برای کنکور از کلاس‌های آنلاین استفاده نکردم، اما به‌طور منظم در آزمون‌های آزمایشی شرکت می‌کردم.

وی بیان کرد: منابع اصلی من برای آزمون کنکور کتاب‌های مرجع کنکوری بوده که آن‌ها را کامل و دقیق مطالعه کردم.

منفرد با تأکید بر اهمیت ایجاد تعادل میان تلاش آموزشی و حفظ آرامش روانی افزود: به تجربه دریافتم که مطالعه پیوسته و بدون وقفه نتیجه مطلوبی ندارد و تنها موجب خستگی ذهنی می‌شود و به همین دلیل همواره تلاش کردم میان درس خواندن و فعالیت‌های تفریحی تعادل برقرار کنم.

وی اضافه کرد: برای مثال، در اوقات فراغت در مهمانی‌های خانوادگی حضور پیدا می‌کردم تا ضمن حفظ روحیه، بازدهی مطالعاتی‌ام هم کاهش نیابد.

این دانش آموز برتر قمی، با اشاره به نحوه استفاده خود از فضای مجازی ادامه داد: مصرف من در شبکه‌های اجتماعی بسیار محدود بود و ترجیح می‌دادم بیشتر وقت آزاد خود را صرف تماشای فیلم‌های انگیزشی کنم و این موضوع کمک زیادی به حفظ انگیزه و تمرکز من در مسیر مطالعاتی کرد.

این رتبه دوم کنکور سراسری همچنین به نقش خانواده در موفقیت خود پرداخت و گفت: پدرم دبیر زیست‌شناسی و مادرم دارای مدرک مامایی و خانه‌دار هستند و در تمام این سال‌ها، به‌ویژه در دوران سختی و فشارهای روحی، حمایت و همراهی خانواده‌ام باعث شد مسیر درست را ادامه دهم و واقعاً قدردان زحمات آن‌ها هستم و خود را مدیون این پشتیبانی می‌دانم.

وی درباره علاقه و هدف تحصیلی خود تصریح کرد: از دوران کودکی به رشته پزشکی علاقه داشتم و هدف اصلی‌ام همیشه تحصیل در پزشکی دانشگاه تهران بوده است‌.

وی ادامه داد: در ابتدای سال دوازدهم پیش‌بینی می‌کردم رتبه‌ای زیر ۱۰۰ کسب کنم، اما با نزدیک شدن به کنکور و مشاهده تراز آزمون‌های آزمایشی، انتظارم رسیدن به رتبه زیر ۲۰ و حتی زیر ۱۰ بود و با این حال هیچ‌گاه تا لحظه اعلام نتایج، نمی‌توان به‌طور دقیق رتبه نهایی را پیش‌بینی کرد.

منفرد در بخش دیگری از سخنان خود به تجربه دوران آمادگی برای کنکور اشاره کرد و گفت: دوره کنکور بدون تردید یکی از سخت‌ترین مقاطع زندگی هر دانش‌آموز است، اما اگر با نگاه مثبت و برنامه‌ریزی صحیح از آن عبور کنیم، می‌تواند به یکی از ارزشمندترین و سازنده‌ترین تجربیات زندگی تبدیل شود.

این دانش آموز قمی ادامه داد: استمرار در شرایط دشوار و تلاش مداوم، علاوه بر رسیدن به نتیجه، می‌تواند تجربه‌ای آموزنده و الهام‌بخش باشد.

این رتبه برتر خطاب به دانش‌آموزان و داوطلبان آینده کنکور یادآور شد: همیشه باید به مسیر و تلاش خود ایمان داشت و در کنار جدیت در مطالعه، روحیه و آرامش را هم حفظ کرد و اگر نگاه ما به این مسیر مثبت باشد، حتی سختی‌های آن هم می‌تواند شیرینی و ارزش خاص خود را داشته باشد.