به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی کنگرلو، در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهرری، با تسلیت ایام شهادت امام جواد (ع) اظهار داشت: در شرایط حساس کنونی، همدلی و مساوات میان آحاد جامعه، دشمنان را ناامید و مردم را امیدوار می‌کند.

وی با اشاره به حدیثی از امام جواد (ع) افزود: استکبار جهانی پس از پیروزی‌های میدانی رزمندگان اسلام و حضور پرشور مردم در خیابان‌ها، اکنون با محاصره دریایی خلیج فارس در پی اعمال فشارهای اقتصادی و وادار کردن نظام به تن دادن به خواسته‌های خود است.

کنگرلو تأکید کرد: مردم مقاوم ایران در ۴۷ سال گذشته در حوادث مختلف با رعایت انصاف، همدلی و مساوات در کنار یکدیگر بوده‌اند و به‌خوبی از بحران‌ها عبور کرده‌اند.

مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرری با تقدیر از مردم ایران که بیش از ۷۰ شب خیابان‌ها را خالی نکرده‌اند، گفت: این حضور در دنیا بی‌نظیر است و باید به عنوان یک پدیده ثبت شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مناسبت‌های پیش رو خاطرنشان کرد: با تدبیر حجت‌الاسلام شاهچراغی و همکاری دستگاه‌های مختلف به‌ویژه آستان حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و گروه‌های مردمی، دهه ولایت و عید غدیر بر اساس شرایط کشور برگزار خواهد شد.

کنگرلو در پایان از همه صاحب‌نظران و گروه‌های مردمی خواست با ارائه نظرات خود، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی را در برگزاری هرچه بهتر این مراسم یاری کنند.